Датский эксперт: нового "контрнаступа" ВСУ в ближайшее время не ждите (DR, Дания)

Датский эксперт Якобсен: ВСУ не хватает ресурсов для нового контрнаступления

Нового наступления ВСУ в ближайшее время можно не ждать из-за нехватки техники, оружия и боеприпасов, заявил DR доцент Датской военной академии Петер Вигго Якобсен. Проблема в задержках поставок западной помощи. К примеру, датские танки и истребители F-16 опаздывают уже на полгода.

Силас Бай Нильсен (Silas Bay Nielsen)

Из-за нехватки техники, оружия и боеприпасов ожидать следующего контрнаступления Украины против русских пока не следует.

Такова оценка Петера Вигго Якобсена, доцента Датской военной академии.

“Украинцы сами признают, что оказались под нажимом. Я не представляю, чтобы украинцы развернули наступление в ближайший год, потому что у них недостаточно для этого техники и боеприпасов”, — говорит он.

Украина неоднократно призывала западные страны помочь деньгами и оружием в защите от российских войск. Последний такой призыв прозвучал в воскресенье, когда министр обороны Рустем Умеров заявил, что 50% обещанной военной помощи с Запада поступает с задержками.

Эти задержки стоят жизни украинцам и ведут к территориальным потерям, добавил он.

ВСУ сдают позиции

Не далее как вчера официальный представитель ВСУ Дмитрий Лиховой сообщил агентству Рейтер, что украинские войска оставили поселки Северное и Степовое под Донецком. Оба находятся недалеко от Авдеевки, которую ВСУ сдали ранее в этом месяце.

В понедельник Датское радио спросило министерство обороны, какая часть переданного оружия задерживается, но ответа не получило.

Петер Вигго Якобсен тоже не может сказать, насколько задерживается датская помощь и другая техника с Запада. Но он отметил, что с датской стороны мы знаем доподлинно насчет танков и самолетов F-16, которые поставляются с опозданием в полгода.

При этом он считает, что примеров подобного промедления предостаточно.

“С фронта поступает масса сообщений о том, что украинцы не могут вести огонь, когда необходимо. Мы знаем, что Россия может выпускать по 20 000 снарядов в сутки, а Украина — лишь от 4 000 до 7 000. Так что по некоторым пунктам у русских очевидное преимущество”, — говорит он.

Он также напомнил, что в прошлом марте ЕС пообещал в течение года поставить Украине минимум миллион артиллерийских снарядов. Но ожидается, что к марту этого года Киев получит лишь 600 000.

“Перегретый” рынок оружия

По словам Петера Вигго Якобсена, причин у задержек несколько. Во-первых, оружейный рынок в принципе перегрет и не может удовлетворить текущий спрос.

Ситуации отнюдь не помогает то обстоятельство, что некоторые страны жертвуют вооружение непосредственно со своих складов. В довершение всего перед отправкой на Украину поставленная техника требует ремонта.

“Если нужна замена узлов и запчастей, их поставки тоже требуют времени. Как бы то ни было, я вполне допускаю, что страны подошли к вопросу чересчур оптимистично и переоценили свои возможности, а затем выяснилось, что поставщики не справляются из-за узких мест”, — сказал Петер Вигго Якобсен.

Кроме того, в некоторых случаях мешает языковой барьер: например, украинцев необходимо научить управлять истребителями и обслуживать их, а многие не говорят по-английски, говорит он.

Оборона требует меньше оружия

Но даже проволочки в поставках оружия еще не означают, что украинцы автоматически проигрывают, говорит Петер Вигго Якобсен. Даже если у русских шире доступ к боеприпасам.

“Если украинцы планируют вести оборонительные военные действия и крепко окопаться, то им не нужно будет ни стрелять столько, сколько русским, ни иметь столько же солдат”, — говорит военный специалист, отмечая, что обороняющаяся сторона всегда дает меньше залпов, чем наступающая.

Но, по мнению военного исследователя, это не меняет того факта, что Запад запросто мог бы дать украинцам больше. По его оценкам, ряду стран НАТО ничего не стоит пожертвовать больше из своих запасов, поскольку они не рассчитывают, что русские на них нападут.

Это потому, что русским понадобится больше живой силы, если они возьмут под контроль еще больше земель на Украине.

“В худшем случае, если Украина падет, России понадобится около миллиона человек, чтобы сохранить над ней контроль. В настоящее время в боевых действиях участвует контингент численностью около полумиллиона человек. А ведь кроме того им придется позаботиться о линии фронта с НАТО от Мурманска на севере до Черного моря на юге”, — рассуждает он.

Но украинцы могли бы и сами сделать больше, считает он. Например, сейчас на фронт не отправляют молодых людей до 27 лет.

“Я должен с некоторым цинизмом сказать, что это еще и потому, что сами украинцы недостаточно хотят. Когда само законодательство Украины гласит, что людям до 27 лет не обязательно идти на фронт, то в войне за выживание это настоящая роскошь. Если бы они действительно захотели, они могли бы снизить возраст до 20 или 18 лет”, — замечает он.

— Но ведь у них должно хватить оружия для всех солдат?

“Разумеется, всех солдат предстоит вооружить как полагается. Но сами украинцы говорят, что им не хватает живой силы, и налицо некоторое расхождение между тем, чего они хотят добиться, и тем, что у них уже есть”, — говорит Петер Вигго Якобсен.

Однако украинские власти работают над снижением призывного возраста до 25 лет, что, по данным американского телеканала ABC позволит призвать до 400 000 человек.