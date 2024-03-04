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РИА Новости

Страны Запада уже забыли, что такое война, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин: Запад думает, что происходящее на Украине — какие-то мультики

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Страны Запада уже забыли, что такое война, они считают, что происходящее на Украине — это какие-то "мультики", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас в условиях конфликта на Украине то же самое происходит. Они (Запад — ред.) думают, что для них это всё — мультики какие-то", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.

Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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