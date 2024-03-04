Дрон с небес: как БПЛА «Пиранья» поразила первый танк Abrams

Как летательный аппарат за $500 уничтожил тяжелую бронетехнику за 6 млн

Первый уничтоженный в ходе специальной военной операции танк Abrams стал жертвой российского FPV-дрона стоимостью менее 50 тыс. рублей. По словам производителя беспилотника «Пиранья», он практически невосприимчив к существующим средствам радиоэлектронной борьбы. В зону СВО поставлено уже более 8 тыс. таких аппаратов. Дроны-камикадзе произвели революцию в военном деле и представляют собой серьезную угрозу даже для самой тяжелой бронетехники, отмечают эксперты.

Уничтожен первый Abrams

Дрон ценой $500 уничтожил танк, на производство которого было потрачено около $6 млн. Такое соотношения стоимости оружия и объекта уничтожения возникает, когда появляется новый вид средств поражения, объяснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Видео, подтвердившее первый случай уничтожения танка Abrams в зоне СВО, появилось 28 февраля. Сообщалось, что успешную атаку совершил FPV-дрон российского производства. Произошло это на авдеевском направлении в ходе боев после освобождения самого города.

Кадр уничтожения американского танка Abrams в зоне СВО Источник изображения: Фото: Telegram/SALDO_VGA

— Сжег этот танк БПЛА «Пиранья 10». Чтобы гарантированно поразить такую машину, нужен кумулятив — РПГ-7 или что-то в этом духе, и «десятка» как раз справляется с этой задачей, — рассказал «Известиям» руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья».

— С самого начала СВО мы занимались поставками касок и бронежилетов, но бойцы регулярно нас спрашивали про дроны, поэтому мы начали возить их из Китая. Потом поняли, что в их производстве ничего сложного нет и решили попробовать сделать сами. Наняли сотрудников — инженеров, летчиков, разработчиков — и получилось. Примерная стоимость дрона 50 тыс. рублей. Сейчас у нас есть две модели «Пираньи», — уточнил он.

Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья» Источник изображения: iz.ru

«Пиранья 7» имеет грузоподъемность до 2,5 кг, а «Пиранья 10» — до 4,5 кг. У них также разный размер рамы и моторная группа. У «Пираньи 10» — более мощные двигатели и более широкие пропеллеры. Как следствие, выше грузоподъемность и больше дальность полета. «Пиранья 7» может поднять выстрел от РПГ, но на такое расстояние, на котором находился Abrams, она бы его не отнесла, потому что элементарно села бы батарейка, объяснили разработчики.

— Главное преимущество наших дронов в том, что они работают на уникальных видеочастотах, — подчеркнул Алексей. — Если производитель использует стандартные видеопередатчики, то средствами РЭБ очень легко можно подавить сигнал. Дрон теряет либо управление, либо картинку, как только начинает удаляться от оператора на расстояние 100–500 м. В нашем же случае картинка будет устойчивой, кристально чистой, будто и нет воздействия РЭБ. Эти частоты мы сначала протестировали в технополисе Министерства обороны «ЭРА», и оказались единственным производителем в России, у кого БПЛА не упал.

Источник изображения: Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья»

Руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья» подчеркнул, что большая часть дронов производится на народные средства. В основном закупают их благотворительные фонды, спонсоры, просто организации, которые помогают своим бывшим сотрудникам, находящимся в зоне СВО. Часть заказов идет и от Минобороны.

Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья» из Ульяновска с зимы прошлого года поставило российским бойцам более 8 тыс. дронов. Ежедневно здесь производят более 100 беспилотников.

Недооцененное оружие

Американцы, когда поставляли танк Abrams М1, знали, что он абсолютно не готов к отражению угрозы, которую предоставляют собой FPV-дроны-камикадзе, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Башня танка у этой модификации слабенькая, — подчеркнул он. — И так как у него нет противодронной защиты и средств обнаружения БПЛА, то он стал легкой законной добычей. Наши бойцы отследили информацию, что где-то в районе Авдеевки катается Abrams и с закрытой огневой позиции обстреливает наши, сразу начали на него охоту, и завершилась она удачно.

В начале СВО была серьезная недооценка возможностей дронов-камикадзе как с нашей стороны, так и со стороны Запада, который стоит за Украиной, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

Источник изображения: Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья»

— По ходу боевых действий дроны доказали свою эффективность и пошло лавинообразное увеличение количества моделей и объема производства, — уточнил он. — Те БПЛА, что были созданы до начала боевых действий, сейчас дорабатываются с учетом опыта СВО. Увеличивают мощность боевых частей, улучшают системы связи, внедряют новые технологии, в частности, автоматическую индификацию цели. Также стараются уменьшить их стоимость, так как это расходуемый боеприпас. Дроны будут использовать всё активнее, внедрять технологии искусственного интеллекта и тому подобное.

По мнению Алексея Леонкова, у БПЛА есть преимущество, так как это совершенно новое явление и ни одна тактика или стратегия не предполагала массовое использование такого вида вооружения.

Источник изображения: Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья»

— FPV-дрон-камикадзе может маневрировать на конечном участке полета, выбирая самое уязвимое место танка. Но это преимущество будет скоро сбалансировано, — сказал он. — Когда появились РПГ, их прообразом были фаустпатроны, которые позволяли из любого подвала попасть в незащищенное место танка. Это же тоже было неожиданно. После такого развития средств поражения появились комплексы активной динамической защиты. Результативность дронов будет понижена, так всегда происходит со всеми новыми видами вооружения. Но сейчас они смогли обозначить, что теперь зона тактического боя — 10 км от линии боевого соприкосновения и до 500 м высоты — стала более насыщена средствами поражения, и они пока имеют преимущество.

Новый тренд в развитии дронов

Российские войска активно используют FPV-дроны при штурме украинских позиций в зоне спецоперации. Они обладают рядом преимуществ — удобная для оператора ориентация в пространстве, возможность легко проходить маршрут и преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км/ч.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Операторы могут направлять снаряд в уязвимые места противника, например, блиндаж или артиллерийский расчет. БПЛА может выводить из строя орудие, подрывать боеприпасы, а также уничтожать авиацию на взлетно-посадочных полосах. Работает он совсем в другом диапазоне частот, не как обычные беспилотники. В них используется достаточно четкий канал видеосвязи, который позволяет передавать информацию в формате HD или Full HD.

Юлия Леонова