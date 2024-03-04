Британия успешно испытала лазерное оружие Dragon Fire с шасси бронемашины Wolfhound

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Минобороны Британии заявляет об успешном проведении испытаний первого в стране лазерного оружия высокой мощности под названием Dragon Fire.

Данная система была установлена на шасси Wolfhound («Волкодав») 6x6 – это тяжелая бронемашина материально-технического обеспечения, используемая британской армией для снабжения подразделений, находящихся на передовой.

Dragon Fire генерирует высококонцентрированный луч для нейтрализации угроз и должен стать экономичной альтернативой обычным боеприпасам. В первую очередь данную систему планируется использовать в борьбе с беспилотниками.

15-киловаттная лазерная установка от американской компании Raytheon, установленная на шасси Wolfhound, дополняется радаром от Blighter Surveillance Systems и системой командования и контроля от Raytheon UK. В настоящее время ведутся работы по интеграции этих составных частей комплекса.

Источник изображения: topwar.ru

После проведенного тестирования по отслеживанию дронов новая система пройдет испытания с боевой стрельбой, а затем, как предполагается в сентябре текущего года, она будет развернута в британской армии для дальнейших экспериментов.

Примечательно, что в США компания Raytheon тестирует лазерную систему мощностью 50 кВт (а не 15 кВт), установленную на шасси БТР Stryker и пикапов.