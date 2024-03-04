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РИА Новости

Шольц рассказал, почему не хочет передавать Украине ракеты Taurus

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Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Шольц: если неверно применить ракеты Taurus, они могут поразить цели в Москве

МОСКВА, 29 февраля/ Радио Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставки на Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку они могут быть использованы ВСУ для нанесения ударов вглубь территории РФ.

"У Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве", – цитирует РИА Новости главу немецкого правительства.

По словам Шольца, в целях надлежащего контроля за применением дальнобойных ракет на Украину следовало бы отправить военнослужащих ФРГ, но этот вариант исключен.

До этого канцлер Германии также заявлял, что Берлин не передаст Киеву ракеты Taurus, чтобы не стать участником конфликта.

Ранее бундестаг отклонил проект резолюции фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС, содержавший прямой призыв передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

Тем не менее посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости подчеркнул, что Москве следует быть готовой к любому сценарию в вопросе возможных поставок Украине ракет Taurus.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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