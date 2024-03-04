Путин рассказал о новейших системах вооружения

Путин: новейшие системы вооружения подтвердили свои уникальные характеристики

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Новейшие системы вооружения подтвердили свои высокие, уникальные характеристики, сказал президент России Владимир Путин.

Во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне специальной военной операции, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

"Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики", - сказал Путин.

В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.

Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.