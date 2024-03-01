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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Почему для американцев так важен Тренделаг

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Почему для американцев так важен Тренделаг
Почему для американцев так важен Тренделаг.
Источник изображения: belvpo.com

Тренделаг – это регион в центральной Норвегии, где сосредоточены основные тыловые объекты, находящиеся под юрисдикцией США. В частности, речь идет о шести объектах тыла (базы хранения техники, боеприпасов и вещевого имущества), двух аэродромах и ВМБ в Тронхейме, где также дислоцируется штаб экспедиционной бригады МП ВС США.

Что касается военных запасов, то они находятся в Норвегии с 1981 г. в рамках межгосударственного договора.

В свою очередь, из-за гористой местности хранилища оборудованы в скалах. Три из них используются для хранения военной техники, три – для хранения боеприпасов, а два – для авиационного вспомогательного оборудования.

Необходимо отметить, что в пещерах на сегодняшний день хранится разнообразная техника, в том числе танки M1A1 Abrams, плавающие БТР AAV7 , БРМ LAV-25, различные грузовики LVSR, MTVR и HMMWV, эвакуационные машины, артиллерийские системы, инженерные машины и многое другое.

По расчетам военных экспертов, хранящаяся в этих пещерах ВВСТ и ЗМС могут обеспечивать действия экспедиционного корпуса численностью около 15 тыс. морпехов США на протяжении 30 суток. До начало СВО объекты были заполнены примерно на 70-80%. Планируется, что в ближайшей перспективе этот показатель доведут до 100%.

Стоит понимать, что подписанные соглашения США со Скандинавскими странами накануне проведения в Европе учений Steadfast defender-24 позволят американцам организовать заблаговременные поставки техники, боеприпасов и ВТИ в Северную Европу. При этом, в рамках учений Nordic response-24 большая часть техники из норвежского Тренделага уйдет на восток к границам России.

Николай Крылов

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Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
HMMWV
LAV-25
LVSR
M1 Abrams
Проекты
Piranha
Военные учения
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