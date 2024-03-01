Шойгу прокомментировал заявления Путина о российском оружии

Шойгу: Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 февраля прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина в ходе ежегодного послания Федеральному собранию о новом российском вооружении.

По словам министра, Запад «наговорил много глупостей», на тему российского вооружения и планов страны на его использование. В том числе речь идет о том, что РФ якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. Таким образом президент указал, что с Россией «лучше не связываться».

«Сегодня ясно и четко отвечено: у нас это есть, и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться«», — подчеркнул министр.

Ранее в этот день Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе. На мероприятии президент обозначил в качестве повестки постановку задач развития страны на ближайшие шесть лет. Текущее послание стало 29-м в истории современной России.

В ходе послания президент заявил, что боевые возможности Вооруженных сил (ВС) РФ увеличились многократно. Он отметил также, что стратегические силы РФ находятся в состоянии полной готовности.

В частности, указал Путин, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» поставлен на вооружение и используется для поражения особо важных целей в ходе СВО, на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Также Путин уточнил, что скоро будут продемонстрированы в районах базирования на боевом дежурстве первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат».

Агентство Reuters со ссылкой на источники 15 февраля сообщало, что власти США проинформировали конгресс и союзников в Европе о новых разведданных по поводу военных возможностей России, которые якобы связаны с попытками РФ создать ядерное оружие для его последующего размещения в космосе.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация является очередной уловкой Вашингтона.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО.