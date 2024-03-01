Войти
Известия.ru

Шойгу прокомментировал заявления Путина о российском оружии

175
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Шойгу: Путин дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 февраля прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина в ходе ежегодного послания Федеральному собранию о новом российском вооружении.


По словам министра, Запад «наговорил много глупостей», на тему российского вооружения и планов страны на его использование. В том числе речь идет о том, что РФ якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. Таким образом президент указал, что с Россией «лучше не связываться».

«Сегодня ясно и четко отвечено: у нас это есть, и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться«», — подчеркнул министр.

Ранее в этот день Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе. На мероприятии президент обозначил в качестве повестки постановку задач развития страны на ближайшие шесть лет. Текущее послание стало 29-м в истории современной России.

В ходе послания президент заявил, что боевые возможности Вооруженных сил (ВС) РФ увеличились многократно. Он отметил также, что стратегические силы РФ находятся в состоянии полной готовности.


В частности, указал Путин, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» поставлен на вооружение и используется для поражения особо важных целей в ходе СВО, на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Также Путин уточнил, что скоро будут продемонстрированы в районах базирования на боевом дежурстве первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат».

Агентство Reuters со ссылкой на источники 15 февраля сообщало, что власти США проинформировали конгресс и союзников в Европе о новых разведданных по поводу военных возможностей России, которые якобы связаны с попытками РФ создать ядерное оружие для его последующего размещения в космосе.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация является очередной уловкой Вашингтона.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Кинжал ЗРК
Пересвет
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
01.03.2024
Идем в «Авангарде»: Путин рассказал об успехах в создании новейшего оружия
02.09.2022
Флот на базах, авиация и запас боеприпасов. Бундесвер предостерег НАТО от недооценки военной мощи России
26.12.2019
Путин: Россия — мировой лидер по гиперзвуковому оружию (The Washington Post, США)
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 01:39
  • 59736
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 01:35
  • 9
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.03 01:15
  • 0
Превентивная война РФ против НАТО в целом (после завершения СВО)
  • 29.02 22:23
  • 0
Превентивная война РФ против евроНАТО (после завершения СВО)
  • 29.02 14:33
  • 0
Почему для американцев так важен Тренделаг
  • 29.02 13:55
  • 0
Карта поляка: «недограждане» Польши или «пятая колонна» в Беларуси
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии