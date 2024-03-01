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ТАСС

Мантуров: фундамент российского ОПК позволит реализовать все стоящие перед ним цели

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Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил задачи для оборонно-промышленного комплекса РФ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Сформированный к сегодняшнему дню фундамент российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) позволит реализовать все поставленные перед ним цели. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Тот фундамент, который сформирован за эти годы, дает основания говорить о том, что достигаемые цели с добавленными финансовыми ресурсами должны быть реализованы", - сказал он, комментируя касающуюся оборонно-промышленного комплекса РФ часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. 

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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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