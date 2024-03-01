Войти
ТАСС

Иран отверг утверждения фон дер Ляйен о якобы поставках иранских беспилотников России

151
0
0
БПЛА Shahed-136
БПЛА Shahed-136.
Источник изображения: topwar.ru

Официальные лица в европейских институтах, которые хранят молчание по поводу геноцида Израиля в секторе Газа, не заслуживают доверия, отметили в диппредставительстве исламской республики

БРЮССЕЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Иран категорически отвергает утверждения председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о якобы поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России для их использования в конфликте на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства исламской республики в Бельгии.

"Иран категорически отвергает необоснованные и политически мотивированные обвинения в предоставлении беспилотников для использования в войне на Украине. Те официальные лица в европейских институтах, которые хранят молчание по поводу геноцида Израиля в [секторе] Газа, не заслуживают доверия", - сообщается в заявлении диппредставительства, размещенном в X (ранее Twitter).

28 февраля фон дер Ляйен выступила с утверждением, что иранские власти якобы поставляют России образцы и технологии производства ударных беспилотников.

17 февраля главы МИД стран "Группы семи" призвали Иран "прекратить оказывать помощь российской армии" в конфликте на Украине и потребовали от всех стран предотвратить поставки компонентов для иранских программ производства БПЛА, "предназначенных для поддержки военных усилий России".

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Израиль
Иран
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
13.10.2023
"Не забывайте меня". Зеленскому пришлось выкручиваться ради оружия НАТО
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
04.01.2023
"Членство в НАТО больше не жизненно необходимо для Турции"
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
03.05.2012
Израиль становится основным поставщиком оружия Азербайджану
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 01:39
  • 59736
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 01:35
  • 9
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.03 01:15
  • 0
Превентивная война РФ против НАТО в целом (после завершения СВО)
  • 29.02 22:23
  • 0
Превентивная война РФ против евроНАТО (после завершения СВО)
  • 29.02 14:33
  • 0
Почему для американцев так важен Тренделаг
  • 29.02 13:55
  • 0
Карта поляка: «недограждане» Польши или «пятая колонна» в Беларуси
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии