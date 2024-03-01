На Украине испугались, что Россия прорвет оборону ВСУ уже к лету (Bloomberg, США)

Bloomberg: украинские власти опасаются, что Россия прорвет оборону ВСУ к лету

Украинские власти обеспокоены, что Россия прорвет оборону ВСУ к лету, сообщает Bloomberg. В Киеве боятся, что в условиях отсутствия западной помощи наступление Москвы наберет темп. Украинцы все мрачнее оценивают ситуацию на поле боя, отмечается в материале.

Украинские чиновники обеспокоены вероятностью того, что к лету российское наступление может набрать темп, если союзники не нарастят поставки боеприпасов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Внутренние оценки положения на поле боя становятся все мрачнее, ведь ВСУ все сложнее сдерживать атаки русских в условиях вынужденного нормирования снарядов.

Главком Александр Сырский заявил, что ошибки командиров на передовой усугубили проблемы обороны в районе Авдеевки, которую российские войска заняли ранее в этом месяце. Для укрепления украинских позиций он направил туда дополнительные силы и боеприпасы.

Уже несколько недель на Украине и среди ее союзников растет уровень пессимизма — российские войска перехватывают инициативу на передовой, а жизненно важный пакет американской помощи забуксовал в конгрессе. Падение Авдеевки и нескольких близлежащих сел усиливает опасения относительно надежности обороны Киева. Как считает один европейский чиновник, вышеозначенные потери должны стать тревожным сигналом для союзников Украины.

"В этом году Украина может начать проигрывать", — заявил Майкл Кофман (Michael Kofman), специалист по России и Украине из Фонда Карнеги за международный мир*.

По оценкам украинской разведки, президент России Владимир Путин не отказался от первоначальной цели по захвату крупных городов, включая Киев и Одессу (президент Путин неоднократно подчеркивал, что цели спецоперации – это демилитаризация и денацификация Украины, а никак не "захват крупных городов", – прим. ИноСМИ). Об этом сообщил вышеупомянутый чиновник на условиях анонимности. Если российские войска дойдут до Одессы, важнейшие маршруты экспорта украинского зерна по Черному морю окажутся перекрыты, а также откроется путь в Молдавию, чей отколовшийся регион Приднестровье обратился к Москве за политической поддержкой.

В зависимости от результатов текущей кампании Россия будет решать: продолжить ли ей медленное и упорное наступление или копить ресурсы для более масштабного удара, чтобы летом прорвать украинские рубежи. Об этом сообщил источник, близкий к руководству Украины. Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию повторил, что не намерен отказываться от целей специальной военной операции, обозначенных в 2022 году.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский снова пожаловался на нехватку боеприпасов и предупредил, что Россия готовится к наступлению весной или в начале лета. "Нас сложно будет в ближайшие месяцы, потому что есть колебания в США, которые имеют влияние на некоторые страны, хотя Европейский союз соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидером", — сказал он.

Поскольку украинские силы отчаянно нуждаются в дополнительных боеприпасах, некоторые союзники во главе с Чехией рассматривают возможность закупить для них около 800 тысяч артиллерийских снарядов за пределами ЕС.

Крупное наступление легким для Кремля не будет, ведь два года конфликта неизбежно истощили его силы. А в первые недели спецоперации его попытки занять Киев, Харьков и пойти на Одессу потерпели полный крах.

России потребуется гораздо больше солдат, тяжелых танков и транспортных средств для начала наступления, заявил в интервью 17 февраля председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer). По его словам, пока Москве не удается достаточно быстро нарастить объемы производства в этих районах.

У Путина "больше артиллерии, и он может ежемесячно производить определенное количество ракет, но он, тем не менее, не добился полного успеха в плане танков и бронетехники", — сказал Бауэр.

Он указал на полученную от украинцев статистику смертности русских солдат, согласно которой, несмотря на потерю Авдеевки, на каждого служащего ВСУ приходится семь россиян (эти утверждения не имеют под собой фактического обоснования – прим. ИноСМИ). "Соотношение один к семи говорит о том, что для победы ему [Путину] понадобится много сил", — сказал Бауэр.

Стратегия Украины состоит в том, чтобы попытаться удержать линию фронта как можно дольше – во второй половине года у нее будет шанс получить истребители F-16, а объемы производства боеприпасов на Западе вырастут. Это позволит Киеву спланировать еще одно контрнаступление в 2025 году.

Авторы статьи: Дарина Краснолуцкая (Daryna Krasnolutska), Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak)

* Организация, выполняющая функции иностранного агента