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ТАСС

Захарова заявила, что Лондон прямо руководит терактами Киева в Черном море

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Уничтожение безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря
Уничтожение безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Великобритания и США выполняли роль наводчиков, снабжая Украину координатами целей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Теракты киевского режима в отношении Черноморского флота России проходили под руководством спецслужб Великобритании. Об этом заявила RTVI официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Фиксировали, что британцы вместе с США выполняли роль наводчиков, снабжая киевский режим координатами целей. Что касается терактов в отношении Черноморского флота, то они проходили буквально под руководством британских спецслужб", - сказала она, комментируя информацию о том, что начальник Штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин играл значимую роль в подготовке военной стратегии Украины в Черном море.

Дипломат также отметила, что МИД РФ "неоднократно указывал на доказательства следов британских спецслужб в антироссийской активности и в боевых действиях на Украине, а также в осуществлении терактов". "Да и вообще надо ставить вопрос не о вовлеченности Британии в отдельные эпизоды конфликта на Украине, а о развязывании и участии Лондона в антироссийской гибридной войне", - добавила в этой связи Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Британия помогает Украине и фактически напрямую вовлечена в конфликт. 

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