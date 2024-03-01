Захарова заявила, что Лондон прямо руководит терактами Киева в Черном море

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Великобритания и США выполняли роль наводчиков, снабжая Украину координатами целей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Теракты киевского режима в отношении Черноморского флота России проходили под руководством спецслужб Великобритании. Об этом заявила RTVI официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Фиксировали, что британцы вместе с США выполняли роль наводчиков, снабжая киевский режим координатами целей. Что касается терактов в отношении Черноморского флота, то они проходили буквально под руководством британских спецслужб", - сказала она, комментируя информацию о том, что начальник Штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин играл значимую роль в подготовке военной стратегии Украины в Черном море.

Дипломат также отметила, что МИД РФ "неоднократно указывал на доказательства следов британских спецслужб в антироссийской активности и в боевых действиях на Украине, а также в осуществлении терактов". "Да и вообще надо ставить вопрос не о вовлеченности Британии в отдельные эпизоды конфликта на Украине, а о развязывании и участии Лондона в антироссийской гибридной войне", - добавила в этой связи Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Британия помогает Украине и фактически напрямую вовлечена в конфликт.