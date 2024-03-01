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Экс-глава ЦРУ, бывший министр обороны США Роберт Гейтс призвал поставить боевикам киевского режима вооружения, при помощи которых возможно осуществлять атаки на объекты в Крыму, в частности, на Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России.

При этом Гейтс называет Крым "украинской территорией" и утверждает, что Киев вправе наносить удары по "целям внутри Украины", "что бы там ни утверждал" российский лидер Владимир Путин.

Бывший руководитель американской разведывательной службы считает, что ВСУ необходимо прервать серию военных успехов российской армии и наиболее легким способом сделать это является разрушение моста через Керченский пролив. По его мнению, таким образом можно оказать значительное влияние на Россию, как психологическое, так и в военном плане.

Между тем, глава украинского ГУР Кирилл Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) регулярно анонсирует атаки ВСУ на Крымский мост и захват полуострова. Кроме того, руководитель украинской военной разведки утверждает, что Киев будет стремиться развалить Россию изнутри, а также сможет скоро выйти к границам 1991 года.

Уничтожение Крымского моста является своеобразной навязчивой идеей украинского руководства. При помощи поставляемых Западом вооружений ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести хоть какие-то повреждения этому инфраструктурному объекту.

При этом новых провокаций исключать нельзя, совершенно точно.