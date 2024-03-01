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Военное обозрение

Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У

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Источник изображения: topwar.ru

Выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 будет восстановлен, самолет оказался востребован. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Российская госкорпорация намерена возобновить прежний выпуск самолетов ДРЛО А-50, поскольку они необходимы не только российской армии, но и закупаются иностранными покупателями. На сегодняшний день новые самолеты не выпускаются, ведется только модернизация уже стоящих на вооружении А-50 до уровня А-50У. Работы проводятся на мощностях ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. Вероятней всего, в производство пойдет А-50У.

Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо

- приводит ТАСС слова Чемезова.

Авиационный комплекс А-50У является дальнейшей модернизацией комплекса А-50, разработанной концерном "Вега". Самолет спроектирован и построен на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД. Первый модернизированный А-50У поступил на вооружение ВКС РФ в 2011 году. Сколько на данный момент стоит на вооружении самолетов А-50У сказать трудно, особенно учитывая потери данных самолетов в ходе СВО.

Как ранее сообщалось, А-50У в состоянии обнаружить различные типы наземных и воздушных целей на удалении до 300 и 650 км и обеспечивать непрерывное сопровождение до 300 различных целей, наводя на них боевую авиацию.

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Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Ростех
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Чемезов Сергей
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