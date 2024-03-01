"На грань Армагеддона". В США предостерегли НАТО от ввода войск на Украину

Эксперт Ливен: ввод войск НАТО на Украину чреват ядерной войной

МОСКВА, 29 февраля/ Радио Sputnik. Ввод войск НАТО на Украину или передача ВСУ дальнобойных ракет могут повысить риск начала ядерной войны, считает директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен.

"Если ограниченное присутствие НАТО действительно приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству вооруженных сил США, тогда опасность эскалации применения (изначально ограниченного и тактического) ядерного оружия резко возрастет, что приведет мир на грань Армагеддона. Один из возможных сценариев заключается в том, что после демонстрационного ядерного взрыва (например, над Черным морем) Россия будет угрожать нанести удар не по американским или европейским городам, а по американским военным базам в Западной Европе. Насколько хватит нервов европейской общественности и правительствам, прежде чем они потребуют мира?" – говорится в статье Ливена для издания Responsible Statecraft.

При этом, по его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможном вводе войск на Украину, мог пытаться побудить американских конгрессменов к выделению новой помощи Украине, а также оказать давление на Германию, чтобы она передала ВСУ крылатые ракеты Taurus – это могло бы показаться немцам более безопасным способом помощи Украине, чем отправка войск.

"Однако "безопаснее" – это не то же самое, что "безопасно". Во-первых, если русские действительно прорвутся и начнут быстро продвигаться вперед, то ракеты большой дальности их не остановят, и НАТО по-прежнему будет вынуждено отправить свои собственные войска. Если, с другой стороны, украинцам удастся продержаться еще несколько месяцев, … они будут использовать это оружие (и военные самолеты F-16, предоставленные НАТО) для нанесения удара вглубь территории России, включая, вероятно, саму Москву. Однако опасность заключается в том, что, если украинцам удастся поразить очень важную цель (например, Кремль) или убить большое количество российских мирных жителей одним ударом, российское правительство может почувствовать необходимость радикальной эскалации в ответ", – предупреждает автор.

С учетом таких перспектив он считает крайне важным, чтобы работа над продолжением помощи Киеву и заявления о возможности ввода западных войск на Украину сопровождались серьезным подталкиванием России к компромиссному миру, пока еще есть рычаги для переговоров с ней.

"Полная победа Украины сейчас очевидно невозможна. Таким образом, любое прекращение боевых действий закончится той или иной формой компромисса, и чем дольше мы будем ждать, тем хуже будут условия этого компромисса для Украины и тем больше будет опасность для наших стран и мира", – заключает эксперт.

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