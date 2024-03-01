Путин назвал бредом обвинения России в планах напасть на Европу

Путин назвал бредом сообщения, что Россия якобы собирается напасть на Европу

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запад заявляет, что Россия якобы намеревается напасть на Европу - это бред, при этом они сами выбирают цели для нанесения ударов по территории РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Теперь вот, без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну просто, мы же с вами понимаем, несут бред просто какой-то, а при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.

Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.