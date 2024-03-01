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Военное обозрение

«Превосходит советские гаубицы»: в ВСУ оценили американскую САУ Paladin

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные ценят превосходную дальнобойность и защитные характеристики американской гаубицы M109A6 Paladin.

Об этом изданию Voice of America заявил офицер из 24-й механизированной бригады с позывным «Кент», который руководит расчетом одной из САУ этого типа:

Дальнобойность Paladin значительно превышает таковую у гаубиц советской эпохи, которые. имеют дистанцию огня около 17 км. Радиус поражения целей у Paladin составляет не менее 28 км и может увеличиваться до 40 км при использовании снаряда Excalibur.

С его слов, бригада в основном использует американские САУ для нейтрализации тяжелой техники, такой как танки.

Один из номеров расчета [видимо, наводчик], Богдан, заметил, что ему удалось изучить цифровую систему Paladin в течение недели, что повысило точность огня. Богдан доволен тем, что управление стволом облегчается джойстиком, который он считает более удобным для оператора. Он также похвалил броню и систему управления Paladin, указав, что защита отличается большей прочностью, чем у советских гаубиц 2С3 «Акация», которые использовались ранее.

При этом неясно, зачем украинские военные сравнивают Paladin с «Акацией», а не с «Мста-С», более соответствующей его классу.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
2С3 Акация
M109
M982 Excalibur
Мста-С
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