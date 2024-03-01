В России разработан боевой модуль с гранатомётом АГС-17 для роботизированных платформ

Российские войска могут в ближайшей перспективе получить на вооружение роботизированную платформу с боевым модулем с противопехотным гранатометом. Разработку запатентовала Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

Специалисты академии создали дистанционно управляемый боевой модуль с гранатометом, который можно устанавливать на роботизированные платформы. В качестве оружия используется автоматический гранатомет АГС-17, причем вместе со штатной рамой. Еще одной особенностью данного боевого модуля является его простота, для установки гранатомета не нужно проводить никаких модернизаций.

Боевой модуль робототехнического комплекса с дистанционным наведением и ведением огня представляет собой легкобронированную машину (...) Штатная рама автоматического гранатомета АГС-17 жестко закреплена в верхней части комплекса

- говорится в описании.

Отмечается, что наведение осуществляется с помощью специального двигателя с шестерней, закрепленного в торце гранатомета. Там же располагается устройство спуска. Управление дистанционное, подробности не сообщаются. Как заявляют в академии, конечной целью разработки является создание простого в управлении и, самое главное, в изготовлении боевого модуля.