"Пугающее предупреждение". Мировые СМИ отреагировали на выступление Путина

Послание Владимира Путина Федеральному собранию привлекло внимание мировых СМИ. Журналисты пишут, что российский президент выступил с "пугающим предупреждением", и обвиняют его в намерении "нанести ядерный удар" по Западу.

В британской The Telegraph отметили, что Владимир Путин обратился с посланием к российским законодателям за две недели до президентских выборов:

Эта речь предоставит ему шанс рассказать о своих приоритетах во внутренней и внешней политике.

Также в издании заявили о "пугающем предупреждении" российского лидера.

"У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории”, – сказал президент.

В Daily Mail тоже обратили внимание на слова Путина о том, что стратегические ядерные силы страны находятся в состоянии полной готовности, и увидели в этом "прямую угрозу":

Путин выступил с прямой угрозой нанести ядерный удар по Западу, обвинив НАТО и США в том, что они готовятся атаковать Россию.

В действительности же президент никому не угрожал. В ходе послания он заявил, что Россия не собирается нападать на другие страны, однако почему-то на Западе решили его слова проигнорировать и выдать под другим углом.

В Daily Express пишут о "диком заявлении" Путина:

Президент Владимир Путин сделал дикое заявление о том, что НАТО собирается нанести удар по российской территории. Кроме того, он обвинил Запад во лжи и добавил, что ядерные силы страны находятся в состоянии полной готовности.

Информационное агентство The Associated Press сообщает:

Путин отдает дань уважения национальному единству России на фоне ожесточенных боевых действий на Украине. Он выступает с обращением к народу в преддверии президентских выборов, которые пройдут в следующем месяце и на которых он, вероятно, одержит победу.

Обозреватель сайта телеканала CNBC Холли Элиат пишет, что Путин заявил гражданам о попытках Запада нанести поражение России:

Президент Путин заявил, что Россия едина перед лицом вызовов ее суверенитету со стороны колониального Запада. Он похвалил граждан, предприятия и войска, развернутые на Украине, за их усилия по защите страны. Президент предложил почтить минутой молчания память погибших воинов, а затем отметил колоссальный боевой опыт, который они приобрели за два года боев.

В американском журнале Newsweek отметили комментарий Путина о российских стратегических ядерных силах:

Владимир Путин заявил о том, что российские стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности. Президент подчеркнул, что Россия не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела. Он также предупредил о реальном риске ядерной войны в случае, если западные страны направят свои войска на Украину.

"[Западные страны] должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации. Они, не понимают, к чему это может привести?" – сказал президент.

Во французском издании Ouest-France также сосредоточились на внешнеполитической теме:

По оценке российского президента, западные угрозы создают реальный риск ядерного конфликта.

"Запад хочет ослабить нас изнутри и принести разлад", — с осуждением заявил он, после чего объявил минуту молчания в память о российских солдатах, погибших на фронте.

Путин также адресовал США и Европе угрожающее высказывание: "У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".

Во французской газете Le Figaro обратили внимание как на внешне-, так и на внутриполитические вопросы, которые Владимир Путин затронул в своем послании:

Президент заявил, что его страна готова к диалогу с Соединенными Штатами по вопросам стратегической стабильности. Он также раскритиковал текущие американские власти, обвинив их в "желании показать, что они управляют миром как прежде" и в разведении демагогии в преддверии президентских выборов в ноябре.

Как пишет Le Figaro, Путин выразил надежду на то, что Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира в ближайшее время:

Несмотря на жесткий режим санкций, Россия продолжает превосходить негативные прогнозы. По данным МВФ, в 2024 году, как ожидается, ее экономика вырастет на 2,6%.

Газета Le Monde пишет, что Путин высоко оценил способности российской армии на Украине после провала контрнаступления ВСУ.

"Все, что придумывает Запад... реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации", – цитирует слова российского президента французское издание.

В немецком журнале Der Spiegel утверждают, что Путин предостерег Запад от ввода войск на Украину:

В своем обращении он пригрозил, что у России есть оружие, способное поражать цели на западной территории. Обращаясь к иностранным государствам, Путин заявил, что Россия не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела. Он повторил свое утверждение о том, что Запад пытается разрушить Россию изнутри.

"Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений", – сказал Путин.

Немецкий экономический вестник Handelsblatt сообщил, что Путин выступает с обращением о положении дел в стране, и тоже увидел в словах президента то, чего на самом деле не было:

Он снова угрожал Западу ядерным оружием.

Арабский телеканал Al Jazeera пишет, что президент России ответил на идею Эммануэля Макрона отправить войска на Украину:

Российский лидер предупредил Запад о "суровых последствиях" для любой страны, которая осмелится ввести войска на Украину. По всей видимости, это был ответ Владимира Путина на заявление Эммануэля Макрона. Ранее на этой неделе президент Франции не исключил, что европейские страны могут отправить свои вооруженные силы в зону конфликта, что вызвало критику со стороны некоторых западных лидеров.

Издание Al Khaleej (ОАЭ) в статье под заголовком "В свете военных успехов Путин выступает с обращением к россиянам" делает акцент на политическом контексте:

За две недели до президентских выборов российский лидер Владимир Путин, чья армия добивается военных успехов на Украине и освобождает все больше территорий, выступает с речью на ежегодном мероприятии, в ходе которого называет приоритеты и задачи страны.

Алжирская газета Al Shorouk не смогла проигнорировать слова российского президента о том, что его страна активно развивает отношения с арабскими странами:

Во время ежегодного обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что диалог России с арабскими и латиноамериканскими странами стремительно развивается.

Эмиратский интернет-портал Al-Ain в материале "Путин выступил с нападками на Запад" сообщает:

В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию жестко раскритиковал Запад и предостерег его от разжигания глобального ядерного конфликта.

Телеканал Asharq News процитировал слова президента о том, что Россия готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с дружественными странами на основе равноправия:

Российская экономика, несмотря на западные санкции, остается стабильной, что не может не радовать Путина, чья страна, ведущая боевые действия [на Украине], развернулась в сторону Азии.

Сайт телеканала Al Mayadeen называет выступление российского лидера "эмоциональным" и отмечает исторические отсылки:

В своей эмоциональной речи Путин предостерег западных политиков [от борьбы против России] и призвал их вспомнить уроки истории.

Так, он напомнил им о провальных вторжениях Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта в Россию.

Турецкая газета En Son Haber пишет о заявлении Путина о том, что внешнее вмешательство в российскую политику невозможно:

Путин четко дал понять: никто не может вмешиваться во внутренние дела его страны.

Одна из ведущих ежедневных газет Турции Milliyet в статье "Прямо сказал о ядерной войне! Путин: это трагическая ситуация, цивилизация исчезнет" пишет:

Владимир Путин ответил на слова французского лидера Макрона о том, что НАТО должна отправить войска на Украину. Российский лидер предельно ясно высказался о ядерной войне, практически пригрозив западным странам.

Китайское издание "Хуаньцю шибао" обращает внимание на критику в адрес Запада:

Во время выступления с посланием [Федеральному собранию] о ситуации в стране Владимир Путин назвал бредом заявления некоторых представителей Запада о планах России напасть на Европу.

Также издание подчеркивает, что выступление президента имеет место во время конфликта на Украине и приводит мнение аналитиков о том, что Запад намеренно разжигает этот кризис, тем самым оттягивая завершение боевых действий:

На фоне обращения Путина – вторая годовщина с начала украинского конфликта. За прошедший год на фронте произошло множество ожесточенных боев. По мнению аналитиков, в сложившейся ситуации в 2024 году России и Украине будет тяжело возобновить переговоры. С одной стороны, позиции двух государств диаметрально противоположны, для диалога не хватает политической базы. С другой – Запад продолжает подливать масло в огонь, делая таким образом перспективу мира еще более отдаленной.

В другом материале редакция "Хуаньцю шибао" отмечает, что Путин почтил память погибших российских солдат:

Во время своего обращения к нации президент России Владимир Путин объявил минуту молчания по российским военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

В бразильской Folha de S. Paulo обратили внимание на важность послания Владимиру Путина Федеральному собранию:

Это событие всегда очень ждут: в прошлом году президент сообщил, что Россия выходит из последнего действующего договора о контроле над ядерными вооружениями.