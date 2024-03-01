«Выдерживают атаку танка Т-90»: украинские военные предпочитают шведские БМП CV9040

Источник изображения: topwar.ru
В рамках западной военной помощи, предоставляемой ВСУ, БМП шведского производства CV9040 получила высокую оценку в армии незалежной.
- отмечается в издании Army Recognition.
Минобороны Швеции в январе 2023 года объявило о своем третьем и наиболее существенном пакете военной помощи Украине, который, в частности, включал передачу БМП CV90 и колесных самоходных гаубиц Archer
- говорится в издании.
Как указывается, с точки зрения защиты и огневой мощи CV9040 не имеет себе равных. В частности, техника оснащена мощной броней, позволяющей устоять при нанесении ударов «Ланцетами», БПЛА и 120-мм минами. Ее дополняет камуфляжная система Barracuda, значительно снижающая тепловой след (как утверждается, на 70%), чтобы избежать обнаружения противником. Благодаря этой «накидке» БМП в ИК-диапазоне выглядит как «серый холодный автомобиль».
- уверяют в западном издании.
Источник изображения: topwar.ru
Вооружение CV9040 представлено 40-мм автоматической пушкой Bofors, которая обеспечивает высокую скорострельность и способна поражать различные цели, от живой силы противника до легкой бронетехники. Основное орудие дополнено 7,62-мм пулеметами и ПТУР.
Помимо высокой боевой эффективности CV90, украинские военные отмечают удобство эксплуатации и маневренность машины.
- отмечается в издании.
Имеется в виду, что к стрельбе готовы лишь 24 боеприпаса; остальные снаряды из 220 размещены в боеукладке и их применение требует перезарядки кассет.
- говорится в западной прессе.