«Выдерживают атаку танка Т-90»: украинские военные предпочитают шведские БМП CV9040

Источник изображения: topwar.ru

В рамках западной военной помощи, предоставляемой ВСУ, БМП шведского производства CV9040 получила высокую оценку в армии незалежной.

Украинские солдаты ставят шведские БМП CV9040 на первое место среди пожертвованных союзниками боевых машин

- отмечается в издании Army Recognition.

Минобороны Швеции в январе 2023 года объявило о своем третьем и наиболее существенном пакете военной помощи Украине, который, в частности, включал передачу БМП CV90 и колесных самоходных гаубиц Archer

CV9040, известный в шведской армии как Strf 9040, олицетворяет вершину развития БМП, сочетая в мощной платформе мобильность, защиту и ударную силу

- говорится в издании.

Как указывается, с точки зрения защиты и огневой мощи CV9040 не имеет себе равных. В частности, техника оснащена мощной броней, позволяющей устоять при нанесении ударов «Ланцетами», БПЛА и 120-мм минами. Ее дополняет камуфляжная система Barracuda, значительно снижающая тепловой след (как утверждается, на 70%), чтобы избежать обнаружения противником. Благодаря этой «накидке» БМП в ИК-диапазоне выглядит как «серый холодный автомобиль».

Имеются случаи, когда БМП выдерживала атаку со стороны танков Т-90

- уверяют в западном издании.

Источник изображения: topwar.ru

Вооружение CV9040 представлено 40-мм автоматической пушкой Bofors, которая обеспечивает высокую скорострельность и способна поражать различные цели, от живой силы противника до легкой бронетехники. Основное орудие дополнено 7,62-мм пулеметами и ПТУР.

Помимо высокой боевой эффективности CV90, украинские военные отмечают удобство эксплуатации и маневренность машины.

Несмотря на многочисленные преимущества, боекомплект CV90 характеризуется как недостаточный. В каждой из трех кассет [зарядного магазина] пушки находится только по 8 снарядов

- отмечается в издании.

Имеется в виду, что к стрельбе готовы лишь 24 боеприпаса; остальные снаряды из 220 размещены в боеукладке и их применение требует перезарядки кассет.

Но в целом украинские военные весьма довольны CV9040 и предпочитают их другим западным бронемашинам

- говорится в западной прессе.