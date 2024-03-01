СМИ: Украина потеряла треть БМП Bradley в зоне СВО

По информации журнала The National Interest, из 186 боевых машин пехоты 68 считаются уничтоженными, поврежденными или брошенными на поле боя

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на поле боя 68 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, что составляет одну треть от общего количества переданных Киеву американских машин данной модели. С такой оценкой выступил обозреватель Питер Сучиу в статье для американского журнала The National Interest.

По его информации, из 186 БМП Bradley, поставленных Украине, 68 считаются уничтоженными, поврежденными или брошенными на поле боя, что говорит о сильном истощении запасов вооружений украинской армии. Отмечается, что только от 100 до 120 из общего числа машин активно задействовались в боевых действиях, остальные были зарезервированы для запчастей, обучения личного состава и экстренной замены.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тыс. человек. Он добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести. Газета The New York Times указала, что названное Зеленским число погибших украинских военных более чем в два раза ниже данных, которыми располагал Вашингтон летом прошлого года.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 27 февраля, что ВСУ за время специальной военной операции потеряли более 444 тыс. человек, а с начала 2024 года теряют в среднем свыше 800 человек в сутки.