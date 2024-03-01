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Путин пообещал продемонстрировать ракеты «Сармат» на боевом дежурстве

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Путин: мы скоро продемонстрируем ракеты «Сармат» на боевом дежурстве

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время продемонстрировать тяжелые межконтинентальные ракеты (МБР) «Сармат» на боевом дежурстве. Об этом он заявил 29 февраля во время послания Федеральному собранию.


«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — сказал он.

Путин подчеркнул, что стратегические ядерные силы РФ находятся «в состоянии полной готовности к гарантированному применению». Российский лидер также указал на то, что боевые возможности Вооруженных сил (ВС) РФ многократно увеличились за время проведения спецоперации на Украине.

«То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, всё сделано или завершается эта работа», — заявил Путин.

Кроме того, президент указал на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который активно применяется в зоне спецоперации с целью поражения целей особой важности. Путин добавил, что в бою уже был применен и ударный комплекс морского базирования «Циркон».

«На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», — отметил он.

Помимо этого, по словам Путина, в России ведется работа «над целым рядом других перспективных систем вооружения». Он подчеркнул, что проблемы в российской армии есть, но вместе с тем есть и понимание, как их решить.

Ранее, 26 февраля, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что постановка ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство является основной задачей оснащения ВС РФ в текущем году. По его словам, важной задачей российского Минобороны в 2024 году является также передача в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ атомного подводного крейсера «Князь Пожарский».

До этого, 19 декабря, Путин отметил, что роль российской ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире, в текущих условиях существенно выросла. При этом, по его словам, за 2023 год уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ достиг 95%, а морской компоненты — практически 100%.

Ранее, в октябре, Путин сообщил о завершении работ над ракетной системой «Сармат». Глава государства отметил, что остается лишь завершить административно-бюрократические процедуры, а затем перейти к массовому производству оружия и постановке его на боевое дежурство. Также он заявил о проведении последнего успешного испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник».


РК «Сармат» впервые был запущен 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда Путин обратил внимание на отсутствие аналогов «Сармата».

«Сармат» — это комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

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