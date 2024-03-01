Европарламент выступил за новые санкции против России и Белоруссии

Голосование проходило в рамках пленарной сессии в Страсбурге

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию о дальнейшей поддержке Украины со стороны Евросоюза, призвав ввести новые санкции в отношении России и Белоруссии. Голосование проходило в рамках пленарной сессии в Страсбурге и транслировалось на сайте ЕП.

"Европарламент призывает Совет ЕС сохранять и расширять свою политику санкций против России и Белоруссии, отслеживая, анализируя и повышая ее эффективность. Также Европарламент призывает полностью согласовать санкции против Белоруссии с санкциями против России и включить в глобальный санкционный режим ЕС по правам человека и другие санкционные списки лиц, выявленных Фондом борьбы с коррупцией [признан в РФ экстремистской организацией] Алексея Навального", - говорится в документе.

Евродепутаты выступают за запрет импорта российского урана и металлургической продукции в ЕС, а также за полное прекращение сотрудничества с российской атомной отраслью, в частности с Росатомом. Аналогичный призыв звучал чуть больше года назад в резолюции, которая принималась на специальной сессии ЕП, приуроченной к саммиту по Украине в Киеве 3 февраля 2023 года.

Также, судя по нынешней резолюции, у ЕС, как и год назад, нет юридической и правовой базы для конфискации и использования российских государственных активов, замороженных на территории Евросоюза, для восстановления Украины, поэтому депутаты называют этот вопрос срочным. Кроме того, европарламентарии призывают создать "систему для фиксации и оценки экологического ущерба", якобы нанесенного Россией в ходе конфликта, и "подготовить юридическую базу для привлечения к ответственности" за это.

Вновь евродепутаты указали на необходимость прекратить поставки ископаемого топлива из России, "еще больше снизить ценовой потолок на российскую нефть и газ". В резолюции содержится призыв к "карательным мерам" против "теневого флота" России, который якобы перевозит нефть без страховки через воды ЕС и международные воды, а также к санкциям против компаний из Китая и других стран, якобы помогающих РФ обходить санкции.

В ЕП призвали к "немедленному и полному эмбарго в отношении российского импорта в ЕС сельскохозяйственной и рыбной продукции" и к запрету на транзит через территорию Евросоюза российского зерна. В этом же документе депутаты приветствуют предложение Еврокомиссии продлить на год отмену пошлин и квот на импорт товаров с Украины и требуют разобраться со случаями блокировки границ, "мешающими доступу Украины к единому рынку ЕС". Другие пункты резолюции, касающиеся ограничительных мер со стороны ЕС, содержат призывы к расширению списка товаров военного и двойного назначения, запрещенных для продажи России, в том числе "цифровых компонентов".

Помощь Украине

В части, касающейся непосредственно помощи Украине, евродепутаты призывают "существенно увеличить и ускорить военную поддержку" Киева, а также требуют от внешнеполитической службы ЕС провести анализ прошлых поставок. Это связано с тем, что парламентарии обеспокоены невыполнением плана поставки 1 млн снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Руководителей стран ЕС депутаты просят договориться с оружейными компаниями, чтобы те выполняли заказы для Украины и Евросоюза в приоритетном порядке. Также они поддерживают "предложение о выделении всеми членами ЕС и НАТО 0,25% своих ВВП на военную поддержку Украины". Изначально о таком намерении сообщили власти Эстонии в конце 2023 года.

"Европарламент приветствует двусторонние соглашения ряда стран ЕС с Украиной, но подчеркивает, что эти соглашения о безопасности не могут рассматриваться как замена будущего членства в НАТО", - гласит резолюция. Ее авторы одновременно призывают предоставить Киеву доступ к европейским программам финансовой поддержки до завершения процедуры принятия в состав ЕС. Они призывают Евросоюз и входящие в него государства взять на себя "обязательства по дополнительному долгосрочному финансированию Украины", особенно в свете того, что "последний пакет помощи США для Украины по-прежнему блокируется в Конгрессе".

Отдельным пунктом члены ЕП выражают обеспокоенность ограничением зарубежных поездок депутатов Верховной рады Украины. "Считаем, что это может быть расценено как произвольное ограничение политической деятельности избранных членов парламента, в частности тех, кто представляет оппозицию", - говорится в документе.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.