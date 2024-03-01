Войти
Lenta.ru

Работу российского «Дрока» показали на видео

154
0
0
82-мм самоходный минометный комплекс 2С41 «Дрок»
82-мм самоходный минометный комплекс 2С41 «Дрок».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Работу заряжающего новейшего самоходного миномета 2С41 «Дрок» на запорожском направлении СВО показали на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».



На ролике, снятом из боевого отделения российской установки, виден процесс заряжания миномета калибра 82 миллиметра и стрельбы.

В сообщении отметили, что примерно за 30 секунд «Дрок» способен совершить 15-17 выстрелов. Во время активной фазы боев у населенного пункта Вербовое расчеты 2С41 совершали по 300-500 выстрелов.

Ранее в феврале в «Ростехе» сообщили, что миномет «Дрок» улучшат по итогам применения в ходе специальной военной операции. Разработчикам предложили повысить удобство работы, улучшить обитаемость и защищенность машины.

В июле стало известно о передаче экспериментальной партии минометов 2С41 «Дрок» российским военнослужащим. Установка на базе бронеавтомобиля «Тайфун» позволяет вести огонь не выходя из машины, а переход техники в боевое положение занимает менее минуты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Тайфун
Похожие новости
09.06.2015
Минобороны получит 2000-сильный дизель для новой техники
04.02.2015
Там, где пехота не пройдет, она проедет
08.08.2014
"КАМАЗ" покажет в Жуковском свои лучшие военные автомобили
26.05.2014
Терминатор-2
23.12.2013
«Сармат» на смену «Воеводе»
02.08.2013
Опытные образцы машин "Тайфун-К" от КАМАЗа
12.09.2011
На Урале расцвели "Хризантемы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 01:39
  • 59736
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 01:35
  • 9
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.03 01:15
  • 0
Превентивная война РФ против НАТО в целом (после завершения СВО)
  • 29.02 22:23
  • 0
Превентивная война РФ против евроНАТО (после завершения СВО)
  • 29.02 14:33
  • 0
Почему для американцев так важен Тренделаг
  • 29.02 13:55
  • 0
Карта поляка: «недограждане» Польши или «пятая колонна» в Беларуси
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии