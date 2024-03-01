Работу российского «Дрока» показали на видео

Работу заряжающего новейшего самоходного миномета 2С41 «Дрок» на запорожском направлении СВО показали на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На ролике, снятом из боевого отделения российской установки, виден процесс заряжания миномета калибра 82 миллиметра и стрельбы.

В сообщении отметили, что примерно за 30 секунд «Дрок» способен совершить 15-17 выстрелов. Во время активной фазы боев у населенного пункта Вербовое расчеты 2С41 совершали по 300-500 выстрелов.

Ранее в феврале в «Ростехе» сообщили, что миномет «Дрок» улучшат по итогам применения в ходе специальной военной операции. Разработчикам предложили повысить удобство работы, улучшить обитаемость и защищенность машины.

В июле стало известно о передаче экспериментальной партии минометов 2С41 «Дрок» российским военнослужащим. Установка на базе бронеавтомобиля «Тайфун» позволяет вести огонь не выходя из машины, а переход техники в боевое положение занимает менее минуты.