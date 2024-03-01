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Известия.ru

Путин заявил о необходимости выстроить эффективную экономику ВС РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выстроить эффективную экономику Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом он сказал в ходе выступления с посланием Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.


«Наша задача так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы научно-технологический потенциал страны, нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил. Нужно добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы выйти на новый уровень оснащенности армии. Речь идет о поставках беспилотников, системах противовоздушной обороны (ПВО), а также о высокоточных средствах поражения.

По словам президента, боевые возможности армии России увеличились многократно. На данный момент продолжается работа над рядом перспективных систем вооружений.

Российский лидер также указал на необходимость укрепить группировки на западном направлении в связи с расширением НАТО на восток.

Ранее, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о прорыве российской оборонной промышленности за время СВО. По его словам, объемы производства растут постоянно, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса выполнили приказ Родины и не подвели бойцов.


Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе. На мероприятии присутствуют члены Совфеда, депутаты Госдумы, главы ведомств, политические деятели и участники спецоперации по защите Донбасса. Президент обозначил в качестве повестки постановку задач развития страны на ближайшие шесть лет. Текущее послание стало 29-м в истории современной России.

В прошлом году Путин выступил перед Федеральным собранием 21 февраля. Тогда глава государства затронул множество важных вопросов, в том числе связанных с проведением спецоперации и поставками западного вооружения на Украину. Он также уделил внимание развитию экономики страны в условиях санкций, отметив ее стабильный рост. Помимо этого Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), анонсировал повышение МРОТ и новые льготы для российских бойцов, участвующих в СВО.

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