Потопление корабля не за горами: во французской прессе оценили миссию немецкого фрегата в Красном море

Источник изображения: topwar.ru
Немецкий фрегат противовоздушной обороны Hessen проекта F124 Sachsen 8 февраля с пафосными речами отправился в Красное море для выполнения миссии по защите торговых судов от атак хуситов. Однако в итоге возникла угроза потопления его самого.
- заявляли в ВМС Германии.
Действуя в Красном море, в ночь с 26 на 27 февраля, экипажем фрегата был обнаружен беспилотник, который не был идентифицирован и считался враждебным. По нему были выпущены две зенитные ракеты SM2, которые не смогли поразить БПЛА из-за «технического дефекта» и рухнули в море, сообщается в Spiegel. Целью оказался американский дрон MQ-9A Reaper.
В защиту экипажа фрегата выступил блог Augen geradeaus, указав, что беспилотник ВС США не активировал систему IFF [опознавание «свой-чужой»]. Минобороны ФРГ оправдывало открытие огня тем, что ни одна союзная сила не сообщила о присутствии Reaper в этом районе.
- утверждает вице-адмирал Каак, инспектор ВМС.
Источник изображения: topwar.ru
Как пояснили в Минобороны, была проведена проверка, почему американский дрон не был четко идентифицирован, после чего недостатки были устранены. Однако, как полагают во французском издании Opex360, оценивая боеспособность Hessen, суть проблемы состоит даже не в «дружественном огне», а в неудачной попытке фрегата ПВО поразить воздушную цель. Но и это далеко не всё.
- говорится во французском издании.
Имеется в виду близкий подлет беспилотников хуситов к немецкому фрегату, что в итоге способно привести к его потоплению.
К настоящему моменту прошли сообщения о том, что Hessen, израсходовав боекомплект зенитных систем, вынужден покинуть акваторию Красного моря, как минимум на время.