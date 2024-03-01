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Военное обозрение

Потопление корабля не за горами: во французской прессе оценили миссию немецкого фрегата в Красном море

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкий фрегат противовоздушной обороны Hessen проекта F124 Sachsen 8 февраля с пафосными речами отправился в Красное море для выполнения миссии по защите торговых судов от атак хуситов. Однако в итоге возникла угроза потопления его самого.

Это будет самое серьезное сражение немецкого флота за многие десятилетия. Hessen сможет показать себя в полной мере, это своего рода наш золотой стандарт. Экипаж из 240 моряков на 100 процентов подготовлен к борьбе с угрозой. На нас можно положиться во всех отношениях

- заявляли в ВМС Германии.

Действуя в Красном море, в ночь с 26 на 27 февраля, экипажем фрегата был обнаружен беспилотник, который не был идентифицирован и считался враждебным. По нему были выпущены две зенитные ракеты SM2, которые не смогли поразить БПЛА из-за «технического дефекта» и рухнули в море, сообщается в Spiegel. Целью оказался американский дрон MQ-9A Reaper.

В защиту экипажа фрегата выступил блог Augen geradeaus, указав, что беспилотник ВС США не активировал систему IFF [опознавание «свой-чужой»]. Минобороны ФРГ оправдывало открытие огня тем, что ни одна союзная сила не сообщила о присутствии Reaper в этом районе.

Последовательность действий описана в инструкции. Дрон явно был классифицирован как враждебный. Я бы поступил точно так же, как командир корабля

- утверждает вице-адмирал Каак, инспектор ВМС.

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили в Минобороны, была проведена проверка, почему американский дрон не был четко идентифицирован, после чего недостатки были устранены. Однако, как полагают во французском издании Opex360, оценивая боеспособность Hessen, суть проблемы состоит даже не в «дружественном огне», а в неудачной попытке фрегата ПВО поразить воздушную цель. Но и это далеко не всё.

Данный инцидент, пожалуй, не самый тревожный для ВМС Германии. 24 часа спустя немецкий фрегат сбил два БПЛА, один из 76-мм пушки, другой – зенитной ракетой RIM-116. Однако дальность действия этого оружия составляет примерно 9 км. Пока что это еще «не минус одна боевая единица», но такой сценарий не за горами

- говорится во французском издании.

Имеется в виду близкий подлет беспилотников хуситов к немецкому фрегату, что в итоге способно привести к его потоплению.


К настоящему моменту прошли сообщения о том, что Hessen, израсходовав боекомплект зенитных систем, вынужден покинуть акваторию Красного моря, как минимум на время.

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Страны
Германия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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