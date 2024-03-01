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ТАСС

Польский генерал заявил, что Варшава должна быть готова к отправке войск НАТО на Украину

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: Global Look Press/Jakob Ratz

Роман Полько добавил, что это "черный сценарий, но армия всегда должна быть готова к худшему"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Польша должна быть готова к введению сухопутных войск НАТО на территорию Украины. Об этом в интервью агентству РАР заявил бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько.

"Известно, что лучше вести войну на чужой территории, чем на своей, - сказал он. - И если мы не должны отдать ни одного сантиметра своей земли, то необходимо рассматривать вариант с использованием [на Украине] исключительно сухопутных войск, чтобы эта война не перенеслась на территорию НАТО".

Генерал добавил, что это "черный сценарий, но армия всегда должна быть готова к худшему". По его мнению, "этот сценарий предусматривает отсутствие военной помощи для Украины и упадок морального духа украинских солдат".

В четверг бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, заявил, что отправка на Украину военнослужащих любой из стран - членов НАТО будет равнозначна полномасштабному военному конфликту и началу третьей мировой войны.

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Глава МИД Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участия в конфликте. 

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Страны
Польша
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
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