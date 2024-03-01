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Путин заявил о готовности ядерных сил России

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано», — отметил президент.

В послании 2018 года Владимир Путин рассказал о новом вооружении, которое создается в ответ на действия США. Тогда речь шла о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

Помимо этого Владимир Путин затронул тему размещения ядерного оружия России в космосе. По его словам, это информация является вбросом «чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам».

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