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ТАСС

Путин: гиперзвуковой "Циркон" применялся в ходе СВО, эта система уже в строю

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" применялся в ходе специальной военной операции (СВО), эта система уже находится в строю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"В бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю", - отметил он.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). 20 февраля 2019 года президент в своем послании к Федеральному собранию заявил, что ракета из состава комплекса "Циркон" способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км.

24 августа 2021 года на военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" военному ведомству. 24 декабря 2021 года Путин сообщил о залповом пуске. Испытания, по его словам, прошли "успешно, безупречно". Осенью 2021 года сообщалось о начале первых испытаний ракеты с подводного носителя - атомной подводной лодки "Северодвинск". 

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Корпорация ТРВ
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