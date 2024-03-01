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Военное обозрение

Первые кадры новой бикалиберной системы РСЗО «Возрождение» появились в Сети

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети появились первые кадры новой бикалиберной универсальной РСЗО "Возрождение", способной производить как дистанционное минирование, так и наносить удары реактивными снарядами. Новый комплекс показали министру обороны Сергею Шойгу в ходе посещения оборонных предприятий в Тульской области.

О разработке нового универсального комплекса стало известно в конце декабря прошлого года, об нем сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, производство бикалиберной РСЗО должно быть развернуто в первом полугодии 2024 года.

Новый комплекс, получивший название "Возрождение", разработан на основе системы дистанционного минирования "Земледелие". Конструкторы установлили на машину унифицированный транспортно-пусковой контейнер. Новый комплекс способен минировать местность с помощью реактивных снарядов калибра 140 мм, а также работать в качестве РСЗО, поражая цели боеприпасами калибра 220 мм. При этом он может использовать боеприпасы как от РСЗО "Ураган", так и от тяжелых огнеметных систем ТОС-1 А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Заряжание пакетное, то есть меняются сразу контейнеры, что значительно ускоряет время перезарядки, не нужно заряжать по одному боеприпасу.

Характеристики "Возрождения" не раскрываются, но учитывая информацию из открытых источников, они будут зависеть от типа используемых боеприпасов. Отмечается, что работы над комплексом идут уже довольно длительное время, система находится в высокой степени готовности.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ТОС-1
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
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