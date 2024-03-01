В Курганской области экипажи истребителей Су-34 отработали воздушный бой

В учебно-тренировочных полетах задействовали также самолеты-разведчики Су-24МР, которые выполняли роль условного воздушного противника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного объединения Воздушно-космических сил (ВКС) России отработали тактические элементы ведения воздушного боя над полигоном в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Экипажи выполняли поиск динамичных воздушных целей с помощью бортовой радиолокационной станции. В одиночном и парном режиме летчики отработали тактические приемы выхода на боевой курс, сложные элементы пилотирования на средних и больших высотах в диапазоне от 5 тыс. до 12 тыс. м для применения авиационных ракет средней дальности класса "воздух-воздух". После условного применения ракетного вооружения экипажи отработали виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, выполнение восходящей спирали и боевые развороты для покидания боевого курса и ухода от возможного ответного удара условного противника", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в учебно-тренировочных полетах были задействованы истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, которые выполняли роль условного воздушного противника.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются, в том числе в зоне спецоперации.