Войти
ТАСС

Польский генерал: ввод войск страны НАТО на Украину равнозначен началу мировой войны

144
0
0
Вальдемар Скшипчак
Вальдемар Скшипчак.
Источник изображения: discover24.ru

Генерал Вальдемар Скшипчак отметил, что ситуация на фронте для Киева становится все хуже

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Отправка на Украину военнослужащих любой из стран - членов НАТО будет равнозначна полномасштабному военному конфликту и началу третьей мировой войны. Об этом в интервью агентству РАР заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Вступление [войск] какого-либо члена НАТО на Украину будет равнозначно полномасштабному конфликту и началу третьей мировой войны", - сказал он. "Война на Украине - это, разумеется, наше дело, но мы не можем участвовать в этом конфликте военным способом", - добавил военачальник.

Генерал высказал удивление тем фактом, что президент Франции публично заявил о возможности отправить войска НАТО на Украину, хотя все переговоры об этом на парижской конференции по Украине велись за закрытыми дверями.

По мнению Скшипчака, ситуация на фронте для Украины становится все хуже. "Украине уже некем сражаться, поскольку не была проведена мобилизация. Помощь Запада в виде боеприпасов дойдет туда по крайней мере через полгода. У россиян сейчас стратегическое преимущество, а у украинской армии уже нет ресурсов для сражения", - считает польский генерал.

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
02.02.2023
За "красивым мифом" западная пропаганда скрыла прогнившую сущность Украины
19.08.2022
Обнаружена дыра в обороне США. Это им аукнется
18.08.2022
ВСУ: трудности перехода на стандарты НАТО
17.02.2022
The Economist: Россия протягивает Западу оливковую ветвь, размахивая мечом
14.11.2019
Business Insider (США): на фоне напряженности в отношениях с Россией НАТО хочет усилить свои позиции в морях вокруг Европы
12.09.2017
Швеция готовится к войне
08.11.2016
Рижская конференция по безопасности: основные выводы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 01:39
  • 59736
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 01:35
  • 9
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.03 01:15
  • 0
Превентивная война РФ против НАТО в целом (после завершения СВО)
  • 29.02 22:23
  • 0
Превентивная война РФ против евроНАТО (после завершения СВО)
  • 29.02 14:33
  • 0
Почему для американцев так важен Тренделаг
  • 29.02 13:55
  • 0
Карта поляка: «недограждане» Польши или «пятая колонна» в Беларуси
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии