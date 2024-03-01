Польский генерал: ввод войск страны НАТО на Украину равнозначен началу мировой войны

Генерал Вальдемар Скшипчак отметил, что ситуация на фронте для Киева становится все хуже

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Отправка на Украину военнослужащих любой из стран - членов НАТО будет равнозначна полномасштабному военному конфликту и началу третьей мировой войны. Об этом в интервью агентству РАР заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Вступление [войск] какого-либо члена НАТО на Украину будет равнозначно полномасштабному конфликту и началу третьей мировой войны", - сказал он. "Война на Украине - это, разумеется, наше дело, но мы не можем участвовать в этом конфликте военным способом", - добавил военачальник.

Генерал высказал удивление тем фактом, что президент Франции публично заявил о возможности отправить войска НАТО на Украину, хотя все переговоры об этом на парижской конференции по Украине велись за закрытыми дверями.

По мнению Скшипчака, ситуация на фронте для Украины становится все хуже. "Украине уже некем сражаться, поскольку не была проведена мобилизация. Помощь Запада в виде боеприпасов дойдет туда по крайней мере через полгода. У россиян сейчас стратегическое преимущество, а у украинской армии уже нет ресурсов для сражения", - считает польский генерал.

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.