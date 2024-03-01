Defence24: На фоне украинского конфликта в Европе растёт спрос на немецкую зенитную систему Skyranger 30

Всего за несколько дней немецкая компания Rheinmetall получила значительные заказы на свою зенитную систему малой дальности Skyranger 30, отмечает польское издание Defence24.

Башенная система ПВО малой дальности Skyranger 30 от компании Rheinmetall была впервые представлена публике в марте 2021 года. По некоторым данным, некоторое количество Skyranger было отправлено на Украину для тестирования в боевых условиях.

Военные действия на Украине показали многим странам, что наличие многоуровневой ПВО является необходимостью в сегодняшних реалиях. Колоссальная насыщенность поля боя различными типами дронов, барражирующими боеприпасами и другими малогабаритными средствами воздушного нападения означает, что необходимо иметь соответствующую защиту, использование которой будет оптимальным с бюджетной точки зрения, пишет Defence24.

Польское издание напоминает, что системы ПВО Skyranger 30 уже заказали Германия и Австрия, и, возможно, скоро к ним присоединится Венгрия. Кроме того, закупку этих систем рассматривают Дания и Великобритания.

Австрия, например, подписала контракт с компанией Rheinmetall на поставку 36 комплектов Skyranger 30, которые будут установлены на колесные бронетранспортеры Pandur EVO. Стоимость подписанного контракта оценивается в несколько сотен миллионов евро. Поставки планируется начать в 2026 году.