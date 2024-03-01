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ЦАМТО

Спущена на воду головная ДЭПЛ национальной постройки для ВМС Тайваня

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Первая дизель-электрическая подводная лодка тайваньской постройки SS 711 Hai Kung на церемонии имянаречения и спуска на воду на предприятии тайваньской судостроительной корпорации CSBC в Гаосюне, 28.09.2023
Первая дизель-электрическая подводная лодка тайваньской постройки SS 711 Hai Kung на церемонии имянаречения и спуска на воду на предприятии тайваньской судостроительной корпорации CSBC в Гаосюне, 28.09.2023.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 29 февраля. После состоявшейся в сентябре прошлого года официальной церемонии демонстрации и крещения на предприятии CSBC в Гаосюне, 27 февраля без торжеств был проведен спуск на воду первой подводной лодки тайваньской постройки (711) "Нарвал" ("Хай Кун" / Hai Kun).

Подлодка 26 февраля была перемещена из сборочного цеха на плавучий сухой док "Чон Шин №8" водоизмещением 35000 т. После затопления дока подлодка была спущена на воду, а затем переведена в сухой док CSBC Corp. В ходе процедур ДЭПЛ прошла ряд испытаний, включая кренование, для определения устойчивости корабля и положения его центра тяжести.

По данным тайваньских СМИ, в случае успешного продвижения проекта, морские приемочные испытания ДЭПЛ могут начаться уже в конце апреля, а ее поставка ВМС Тайваня будет выполнена к концу года. Однако одновременно появилась информация о том, что точный график ходовых испытаний пока отсутствует, и будет зависеть от результатов швартовных испытаний. Кроме того, некоторые из боевых систем до сих пор не доставлены на Тайвань. Если оценить потенциальные проблемы с ДЭПЛ нового проекта и необходимое для установки и испытаний оборудования время, можно с уверенностью прогнозировать, что морские приемочные испытания начнутся не ранее второго полугодия.

Как сообщал ЦАМТО, в 2016 году руководство Тайваня после получения от ведущих мировых производителей отказов в продаже ДЭПЛ и не принесших результата переговоров с США приняло решение построить новые субмарины самостоятельно.

Командование ВМС Тайваня 21 марта 2017 года подписало с Национальным Чжун-шаньским институтом науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) и судостроительной компанией CSBC меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной разработки проекта и постройки национальных подводных лодок. Проект поддерживается Центром разработки подводных лодок, который CSBC открыла в 2016 году.

Бюджет строительства первой подлодки оценивается в 49,36 млрд. тайваньских долл. (1,75 млрд. долл.). Церемония, посвященная началу постройки ДЭПЛ, прошла на предприятии судостроительной компании CSBC в Гаосюне 24 ноября 2020 года. Закладка киля состоялась 16 ноября 2021 года.

На предприятии CSBC в Гаосюне в присутствии президента Тайваня Цай Ин-вэнь 28 сентября 2023 года состоялась церемония имянаречения первой подлодки тайваньской постройки.

При создании подводных лодок для ВМС Тайваня использованы опыт и технологии нескольких стран, что называют определенным прорывом с учетом дипломатической изоляции Тайваня. По заявлению руководителя CSBC Corp Чэн Вэнь-лона, доля национальных компонентов в конструкции подлодки составляет около 40%. Тем не менее, он не раскрыл страны, которые оказывали помощь в создании подлодки.

Всего ВМС Тайваня рассчитывают закупить от 8 до 12 подводных лодок партиями из 2-3 ед. с постепенным совершенствованием их характеристик. В перспективе головная подводная лодка будет модернизирована к последней конфигурации.

По предварительной информации, длина новой подводной лодки составляет около 70 м, ширина – 8 м, высота – 18 м, водоизмещение – около 2700 т. Предполагается, что ДЭПЛ будет использовать систему боевого управления корпорации Lockheed Martin и получит на вооружение торпеды MK-48 Mod.6 и ПКР UGM-84L "Гарпун" Блок.2 американского производства.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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