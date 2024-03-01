Войти
РИА Новости

Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов

160
0
0
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Сергей Иванов: никаких российских призывников в зоне СВО нет и быть не может

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российских призывников в зоне СВО нет и быть не может, хотя именно благодаря срочникам удалось победить в Чеченской войне, заявил специальный представитель президента РФ, экс-министр обороны Сергей Иванов.

"Никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быт не может. Половина армии как минимум уже контрактная", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" Иванов, возглавлявший Минобороны в 2001-2007 годах.

"Армия-то стала другой, я хорошо помню начало нулевых годов. У нас не было ни одного батальона в тот момент полностью слаженного, укомплектованного, мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. Во многом нам удалось победить за счёт призывников. Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали в Чечне, низкий им за это поклон", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Иванов Сергей
Похожие новости
09.07.2014
"Такой огромный авиазавод, как казанский, не должен выпускать лишь полтора-два самолета в год"
09.07.2014
Фактор неуязвимости
27.12.2010
Миллиарды, Тадж-Махал и Болливуд
23.12.2010
За счёт прорывных технологий
02.04.2009
"Триумф" для президента
15.10.2007
Первый вице-премьер Иванов провел прием ученых и специалистов по нанотехнологиям
19.04.2007
Иванов: Россия развивает нанотехнологии не для гонки вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 01:39
  • 59736
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 01:35
  • 9
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.03 01:15
  • 0
Превентивная война РФ против НАТО в целом (после завершения СВО)
  • 29.02 22:23
  • 0
Превентивная война РФ против евроНАТО (после завершения СВО)
  • 29.02 14:33
  • 0
Почему для американцев так важен Тренделаг
  • 29.02 13:55
  • 0
Карта поляка: «недограждане» Польши или «пятая колонна» в Беларуси
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии