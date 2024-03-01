Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов

Сергей Иванов: никаких российских призывников в зоне СВО нет и быть не может

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российских призывников в зоне СВО нет и быть не может, хотя именно благодаря срочникам удалось победить в Чеченской войне, заявил специальный представитель президента РФ, экс-министр обороны Сергей Иванов.

"Никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быт не может. Половина армии как минимум уже контрактная", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" Иванов, возглавлявший Минобороны в 2001-2007 годах.

"Армия-то стала другой, я хорошо помню начало нулевых годов. У нас не было ни одного батальона в тот момент полностью слаженного, укомплектованного, мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. Во многом нам удалось победить за счёт призывников. Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали в Чечне, низкий им за это поклон", - добавил он.