Макрон допустил оплошность, высказавшись об отправке войск НАТО на Украину, пишет TAC. Еще в прошлом году благодаря утечке данных стало известно, что западные военные в зоне конфликта есть. Но ВСУ по-прежнему получают технику от союзников, а с ней приезжают и специалисты по ее обслуживанию.

Брэдли Девлин (Bradley Devlin)

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил грубую оплошность в беседе с журналистами на этой неделе в кулуарах встречи в Париже с двумя десятками других европейских лидеров о конфликте на Украине.

“Мы не должны исключать, что может возникнуть потребность в безопасности, которая оправдывает частичное развертывание, — сказал Макрон. — Но я очень ясно объяснил вам, какой позиции придерживается Франция, — а именно стратегической двусмысленности, которую я поддерживаю”.

Президент Франции признал, что насчет обстоятельств, в которых западные страны смогут отправить на Украину войска, “нет единого мнения”. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что позиция НАТО и Запада насчет размещения войск не изменилась. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что поддержка “не подразумевает присутствие войск европейских стран или государств НАТО на территории Украины”. После публикации перечня тем для обсуждения на парижской встрече премьер-министр Словакии Роберт Фицо нарушил молчание. “Подразумевается, — сказал он, — что ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки войск на Украину на двусторонней основе. От одного этого по коже побегут мурашки”.

Белый дом опубликовал заявление: “Президент Байден ясно дал понять, что США не намерены отправлять войска на Украину”. При этом американские дипломаты также присутствовали в Париже на этой неделе.

Кремль в ответ на высказывания Макрона назвал столь наглое вмешательство гарантией обширной войны. “В этом случае надо говорить не о ее вероятности, а о неизбежности”, — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Учитывая все обстоятельства, Россия относительно терпеливо относилась к участию Запада в украинском конфликте. Утечка документов в апреле 2023 года показала, в стране присутствуют целый ряд представителей заграничных сил специального назначения. На тот момент на Украине находилось 50 британцев, 17 латышей, 15 французов и 14 американцев.

Министерство обороны Великобритании завопило, что это “деза”: “Читатели должны воспринимать такого рода обвинения с осторожностью, чтобы не распространять дезинформацию”. Однако министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Министерство юстиции начало расследование “слива”. “Мы продолжим расследовать и перевернем каждый камень, пока не найдем источник и масштабы утечки”, — заявил Остин. Вскоре после этого США арестовали Джека Тейшейру из Национальной гвардии Массачусетса.

Почти год спустя Россия зажала Украину в угол. Контрнаступление ВСУ провалилось. Украина “спалила” почти всю свою молодежь — средний возраст украинского солдата на передовой составляет около сорока лет. Однако западная помощь продолжает поступать. Спрашивается, сколько еще военнослужащих ее так или иначе сопровождали?