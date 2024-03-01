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ТАСС

Китай намерен стремиться к "возведению мостов" для переговоров по Украине

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Мао Нин
Мао Нин.
Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что Китай готов продолжать играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе своего визита в Москву 3 марта будет работать над "возведением мостов" для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай считает, что затягивание украинского кризиса не отвечает общим интересам международного сообщества. Поэтому основная цель нынешней "челночной дипломатии" - достичь консенсуса по поводу [урегулирования] конфликта и возвести мосты для проведения мирных переговоров", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин также подчеркнула, что КНР готова продолжать играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине.

С 15 по 26 мая 2023 года Ли Хуэй посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин, Брюссель и Москву для обсуждения украинского конфликта. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ли Хуэй занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая с 2008 по 2009 год. Он был чрезвычайным и полномочным послом КНР в России с 2009 по 2019 год. 

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Страны
Германия
Китай
Польша
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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