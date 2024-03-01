Войти
ТАСС

Politico: разногласия между Макроном и Шольцем вокруг помощи Киеву перерастают в конфликт

139
0
0
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в Елисейском дворце в Париже. Архивная фотография
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в Елисейском дворце в Париже. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Lewis Joly

По сведениям газеты, германская сторона недовольна отставанием Парижа от Берлина в вопросе выделения средств на поддержку Киева

БРЮССЕЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Расхождения во мнениях на тему оказания военной помощи Украине между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем начали перерастать в открытый конфликт. Об этом со ссылкой на источники сообщила европейская версия газеты Politico.

По ее данным, германская сторона недовольна отставанием Парижа от Берлина в вопросе выделения средств на поддержку Киева, которое сохраняется несмотря на решительные заявления французского лидера. По оценкам германского Кильского института мировой экономики, Франция направила украинским властям €640 млн военной помощи, в то время как ФРГ передала или пообещала выделить на соответствующие цели €17,7 млрд. При этом французские чиновники подчеркивают, что предоставляют Украине действительно необходимое вооружение.

Ранее Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла 26 февраля в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. Со своей стороны Шольц не стал отвечать на вопросы журналистов и не поделился мнением, почему Макрон выбрал такие формулировки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Похожие новости
28.07.2022
Какие зарубежные компании и бренды приостановили работу и поставки в РФ
19.04.2022
Германия винит Меркель и Штайнмайера в "сдаче Украины Путину"
18.04.2022
Украина подорвала единство Евросоюза. Его разрывает изнутри
28.01.2022
В Турции заявили о провале "безумного плана" Байдена в отношении России
27.01.2022
В США поняли, что Путин предсказывал украинский кризис
29.04.2021
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
29.05.2008
ОАО "Редуктор-ПМ" планирует расширить производство трансмиссий для перспективных российских вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 01:39
  • 59736
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 01:35
  • 9
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.03 01:15
  • 0
Превентивная война РФ против НАТО в целом (после завершения СВО)
  • 29.02 22:23
  • 0
Превентивная война РФ против евроНАТО (после завершения СВО)
  • 29.02 14:33
  • 0
Почему для американцев так важен Тренделаг
  • 29.02 13:55
  • 0
Карта поляка: «недограждане» Польши или «пятая колонна» в Беларуси
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии