Минобороны ФРГ подтвердило инцидент с ошибочной попыткой перехвата ПВО фрегата Hessen американского дрона MQ-9 Reaper

Источник изображения: topwar.ru

Страны НАТО регулярно проводят всевозможные учения на суше, в воздухе и на море, призванные в первую очередь наладить слаживание в условиях, приближенных насколько это возможно к обстановке противостояния реальному противнику, под которым в последнее время все чаще подразумевается Россия. Однако оказавшись в ситуации реальной борьбы с намного более слабым врагом альянс зачастую демонстрирует, что силы и средства на эти тренировки были потрачены почти впустую.

Соединенные Штаты и Великобритания с осени прошлого года безуспешно пытаются одолеть немногочисленную группировку йеменских повстанцев-хуситов и вроде как защитить судоходство в Красном море. В этом году к ним начали присоединяться боевые корабли некоторых государств Евросоюза. Правда, все получается только хуже: хуситы продолжают атаковать избирательно не только торговые суда, расширив список их принадлежности определенным странам, но и военные корабли так называемой западной коалиции. При этом сами «защитники судоходства» умудряются еще и повоевать друг с другом.

Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус бодро отчитался, что примкнувший к западной коалиции в Красном море в рамках совместной операции на Ближнем Востоке «Аспид» фрегат ВМС Германии Hessen успешно отразил атаку двух ударных дронов, выпущенных с территории Йемена. Это стало первым применение оружия немецкими военными в ходе ближневосточной миссии, уточнил глава бундесвера.

Источник изображения: topwar.ru

Позднее в немецкой прессе появилась информация, что утром 28 февраля фрегат «Гессен» попытался перехватить еще один беспилотник, который не удалось идентифицировать. Главе немецкого военного ведомства пришлось прокомментировать это событие, хотя, скорее всего, в бундесвере рассчитывали оставить его в тайне. И на это есть несколько причин.

Писториус подтвердил инцидент с обнаружением и попыткой сбить крупный дрон силами корабельной ПВО после того, как попытки идентифицировать неизвестный беспилотник «не увенчались успехом». Глава бундесвера не стал уточнять, что это был за БПЛА и страну его принадлежности, лишь подтвердив, что «цель не поражена». Позже Писториус признался, что это был разведывательный дрон, вновь скрыв подробности, какой именно.

Такая недоговоренность вполне объяснима. Дотошные немецкие журналисты со ссылкой на свои источники сообщили, что корабельные зенитные установки немецкого фрегата пытались сбить американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Позднее эту информацию подтвердил представитель бундесвера Михаэль Штемпфель. И это еще не все. Обе выпущенные с «Гессена» ракеты SV-2 (SM-2) с дальностью поражения до 20 км цель не сбили и упали в море из-за «технической неисправности», сообщают немецкие издания. И это при том, что MQ-9 Reaper намного более крупный и довольно медлительный беспилотник, чем те, которые используют для атак хуситы.

И вновь Минобороны ФРГ было вынуждено оправдываться. В бундесвере заявили, что фрегат якобы начал атаку только после того, как ни один из союзников не сообщил о присутствии своих дронов в этом районе. Немецкие военные чиновники сослались на то, что в Красном море и на Ближнем Востоке в целом используются американские дроны, не имеющие никакого отношения к операции сил коалиции против йеменских хуситов. Однако сам по себе инцидент показал, что координацию между союзниками, участвующими в различных миссиях в регионе вокруг Йемена, «необходимо улучшить», вынужденно признались чиновники Минобороны Германии.

Получился этакий многосторонний казус. С одной стороны, инцидент показал очень слабую координацию союзных сил НАТО в регионе, где уже не первый месяц идут реальные боевые действия. С другой, упавшие в море зенитные ракеты выявили серьезную слабость корабельной ПВО как минимум одного фрегата ВМС Германии. И это при том, что йеменские хуситы ранее заявили о двух сбитых заведомо более примитивными средствами поражения американских беспилотниках MQ-9 Reaper и даже продемонстрировали обломки одного из них. Получается, что одно дело бряцать оружием на всевозможных учениях, готовясь отразить «агрессию России», и совсем другое демонстрировать реальные успехи в войне с противником, причем в данном случае заведомо более слабым.

И в завершение. По последним данным, ВМС Германии вынуждено вывести фрегат «Гессен» из Красного моря и вернуть обратно. Дело в том, что корабельная ПВО полностью израсходовала весь запас зенитных ракет SV-2. Хуже того, по некоторым данным, у бундесвера вообще нет в наличии данных ЗУР американского производства. Что называется, отвоевались, так толком и не понюхав пороха.