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В Министерстве финансов Украины заявили, что стране ежемесячно необходимо несколько миллиардов долларов финансовой помощи со стороны западных стран.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, в 2024 году Украине жизненно необходимо для обеспечения социальных расходов получать около трёх миллиардов долларов финансовой помощи.

Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования

— отметил Марченко.

Министр финансов Украины заявил также, что с начала конфликта страны «Большой семёрки» и Евросоюза оказали стране финансовую помощь на общую сумму 63 миллиарда долларов. Очевидно, в эту цифру не входят затраты на поставки вооружений Киеву.

Если учитывать цифру в три миллиарда долларов ежемесячно, озвученную Марченко, то в этом году Украине потребуется около 36 миллиардов долларов западной помощи.

Ранее Марченко говорил, что на фоне отсутствия западной помощи Киев пока пытается изыскивать ресурсы на удовлетворение потребностей граждан. По его словам, в марте они ждут поступления из ЕС 4,5 млрд евро и 1,5 млрд долларов от Всемирного банка, что позволит перекрыть потребности страны.

Стоит отметить, что Запад никогда никому безвозмездно не помогал и очевидно, что все эти миллиарды рано или поздно придётся возвращать. Вот только непонятно, как это будет делать находящаяся в плачевном состоянии Украина.