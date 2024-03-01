РКЦ "Прогресс" отправит еще две ракеты на космодром Восточный осенью 2024 года

Гендиректор предприятия Дмитрий Баранов назвал хорошими перспективы космодрома

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 29 февраля. / ТАСС/. Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" осенью 2024 года отправит еще две ракеты-носителя на космодром Восточный, две уже находятся там, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Две машины здесь находятся в различной степени готовности, две машины изготовлены для этого космодрома, лежат в Самаре, и еще одна в сентябре изготавливается. То есть где-то в осень, наверное, отправим сюда, может быть, не три, но две однозначно будем отправлять", - сказал он после старта ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" №2-4.

Перспективы Восточного Баранов назвал хорошими. "Будем работать, будем "стрелять", - добавил гендиректор ракетостроительного предприятия.

Запуск "Метеора-М" №2-4 стал первым с Восточного и третьим с российских космодромов в 2024 году. До этого с космодрома в Амурской области с 2016 года состоялись 15 стартов. Как ожидается, скоро отсюда помимо "Союзов" будут летать ракеты тяжелого класса "Ангара".