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ТАСС

Канцлер Австрии заявил о готовности к переговорам с Россией

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

По словам Карла Нехаммера, без участия РФ в переговорах достичь мира на Украине невозможно

ВЕНА, 29 февраля. /ТАСС/. Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что без участия России в переговорах достичь мира на Украине невозможно, и выразил готовность возобновить диалог с Москвой по этому вопросу. Об этом сообщил телеканал Oe24.

"Нам также нужен [президент России] Владимир Путин за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира, - заявил он в ходе состоявшейся в понедельник в Париже конференции в поддержку Украины. - Если это будет полезно, то я бы снова поговорил с ним".

В апреле 2022 года Нехаммер посетил Москву. Разговор с российским лидером тогда он назвал "открытым, но жестким". Приезд австрийского канцлера в столицу РФ стал первым визитом главы западного правительства в Москву после начала СВО. Позднее Нехаммер заявил, что не жалеет о своем решении.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства также предложил "просто воевать". 

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