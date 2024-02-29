Сегодня расчетный счет является одним из важных финансовых инструментов, которым пользуются предприниматели в процессе ведения бизнеса. Желающий открыть расчетный счет ип должен выбрать подходящий банк для сотрудничества и заключить с ним договор. От качества РКО во многом зависят успех предпринимателя.
Важно ли ИП получать расчетный счет
Необходимости в нем нет. Но по факту такой счет имеют почти все индивидуальные предприниматели, особенно те, кто уже вышел на определенный уровень.
Чего не могут ИП без р/с
Ограничения существенные:
- нельзя проводить сделки размером свыше 100 000 рублей;
- запрещено участвовать в тендерах и госзакупках;
- нет возможности получать гранты из бюджета;
- нельзя получать услуги эквайринга.
Это не полный перечень ограничений – их больше, функционал весьма ограничен.
Как правильно открывается расчетный счет
Для открытия нужно совершить определенные действия. Сначала изучить имеющиеся предложение, затем выбрать оптимально подходящий банк. Заполнить на его сайте онлайн-заявку, предоставить требуемые документы. В итоге вы встретитесь с сотрудником банка, подпишете договор, и сможете использовать все необходимые функции.
Компаниям тоже требуется р/с. Желающие открыть расчетный счет ооо выбирают подходящий банк и заключают договор, позволяющий нормально и эффективно вести бизнес.
Для чего ООО расчетный счет
Он позволяет совершать крупные сделки, а также:
- вести безналичные взаиморасчеты с партнерами;
- оформить бизнес-карту;
- участвовать в госзакупках и разных конкурсных торгах;
- получить гранты и субсидии;
- подключить дистанционное обслуживание – к примеру, интернет-банкинг.
Р/с ООО существенно отличается от лицевого счета физлица. Первым владеет компания, вторым – человек.
Какие документы требуются для открытия
Нужно собрать комплект документов:
- заявление,
- анкету клиента,
- учредительные документы и некоторые другие бумаги.
Точный перечень требуемых документов зависит от банка. Потому следует внимательно изучить все нюансы при выборе организации, подходящей для сотрудничества.
Что включает в себя РКО для ООО
РКО для ООО подразумевает различные бухгалтерские услуги. В их числе – выписки по счету для клиента, обработка платежных поручение, внесение финансов на счет по желанию клиента. Часто в РКО входят дополнительные услуги, к ним относятся эквайринг, инкассация и многое другое.