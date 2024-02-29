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Расчетный счет ООО: для чего нужен

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Сегодня расчетный счет является одним из важных финансовых инструментов, которым пользуются предприниматели в процессе ведения бизнеса. Желающий открыть расчетный счет ип должен выбрать подходящий банк для сотрудничества и заключить с ним договор. От качества РКО во многом зависят успех предпринимателя.

Важно ли ИП получать расчетный счет

Необходимости в нем нет. Но по факту такой счет имеют почти все индивидуальные предприниматели, особенно те, кто уже вышел на определенный уровень.

Чего не могут ИП без р/с

Ограничения существенные:

  • нельзя проводить сделки размером свыше 100 000 рублей;
  • запрещено участвовать в тендерах и госзакупках;
  • нет возможности получать гранты из бюджета;
  • нельзя получать услуги эквайринга.

Это не полный перечень ограничений – их больше, функционал весьма ограничен.

Как правильно открывается расчетный счет

Для открытия нужно совершить определенные действия. Сначала изучить имеющиеся предложение, затем выбрать оптимально подходящий банк. Заполнить на его сайте онлайн-заявку, предоставить требуемые документы. В итоге вы встретитесь с сотрудником банка, подпишете договор, и сможете использовать все необходимые функции.

Компаниям тоже требуется р/с. Желающие открыть расчетный счет ооо выбирают подходящий банк и заключают договор, позволяющий нормально и эффективно вести бизнес.

Для чего ООО расчетный счет

Он позволяет совершать крупные сделки, а также:

  • вести безналичные взаиморасчеты с партнерами;
  • оформить бизнес-карту;
  • участвовать в госзакупках и разных конкурсных торгах;
  • получить гранты и субсидии;
  • подключить дистанционное обслуживание – к примеру, интернет-банкинг.

Р/с ООО существенно отличается от лицевого счета физлица. Первым владеет компания, вторым – человек.

Какие документы требуются для открытия

Нужно собрать комплект документов:

  • заявление,
  • анкету клиента,
  • учредительные документы и некоторые другие бумаги.

Точный перечень требуемых документов зависит от банка. Потому следует внимательно изучить все нюансы при выборе организации, подходящей для сотрудничества.

Что включает в себя РКО для ООО

РКО для ООО подразумевает различные бухгалтерские услуги. В их числе – выписки по счету для клиента, обработка платежных поручение, внесение финансов на счет по желанию клиента. Часто в РКО входят дополнительные услуги, к ним относятся эквайринг, инкассация и многое другое.

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Россия
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