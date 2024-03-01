Главком ВСУ признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы

Александр Сырский отметил, что "особенно напряженная ситуация сложилась на авдеевском и запорожском направлениях"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Обстановка на авдеевском и запорожском направлениях остается сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), у некоторых командиров были выявлены просчеты во владении обстановкой, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, в связи с этим приняты меры по выделению "необходимых резервов".

"Ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной", - написал он на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сырский добавил, что "особенно напряженная ситуация сложилась на авдеевском и запорожском направлениях". "Во время работы у некоторых командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на стойкость обороны на некоторых направлениях. Мною были предприняты все шаги для выправления ситуации на месте. С выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов", - добавил главком.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. В последующие дни в российском военном ведомстве сообщали об освобождении населенных пунктов к западу от Авдеевки, в частности Ласточкино и Петровского.