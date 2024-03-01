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ТАСС

"Курганмашзавод" поставил в войска вторую в 2024 году партию БМП-3

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Боевая машина пехоты БМП-3 проходит капитальный ремонт на ОАО "Курганмашзавод"
Боевая машина пехоты БМП-3 проходит капитальный ремонт на ОАО "Курганмашзавод".
Источник изображения: bmpd

Машины прошли все виды испытаний и приняты военными представительством

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Вторая с начала текущего года партия боевых машин пехоты БМП-3 поставлена в войска в рамках гособоронзаказа "Курганмашзаводом" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха). Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Курганмашзавод" отгрузил Министерству обороны РФ уже вторую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Вся техника перед передачей прошла полный цикл испытаний, предусмотренных технической документацией", - отметили в холдинге.

Машины прошли все виды испытаний и приняты военными представительством. В штатную комплектацию каждой БМП-3 входит комплект дополнительной защиты в виде броневых экранов и противокумулятивных решеток.

В "Высокоточных комплексах" отметили, что, как и в первую отгрузку в январе, завод передал военным в 1,5 раза больше техники, чем в аналогичный период прошлого года. "Предприятие продолжает наращивать объемы производства в соответствии с потребностями российской армии", - заверили там.

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ), изготовитель - КМЗ. Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 т, скорость по шоссе - 70 км/ч. Находится на вооружении с 1987 года. 

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Россия
Продукция
БМП-3
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КМЗ
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Минoбороны РФ
СКБМ Курган
СКБМ Самара
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