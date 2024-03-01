Турция раскрыла ряд характеристик первого национального эсминца TF-2000

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Турции раскрыли ряд характеристик первого национального эсминца TF-2000, проект которого разрабатывается в настоящее время Военно-морским институтом. Ранее местная оборонка в рамках программы MILGEM, предусматривающей переход флота на отечественные платформы, спроектировала и приступила к постройке корветов типа Ada и фрегатов класса Istanbul.

Эсминец TF-2000 будет иметь длину 149 м, ширину 21,3 м, осадку 5,75 м, водоизмещение 8300 тонн, скорость хода более 26 узлов и силовую установку CODOG, состоящую из двух газовых турбин и, в качестве альтернативы, дизельных двигателей.

Источник изображения: topwar.ru

Что касается вооружения, то корабль, как ожидается, будет оснащен 96 ячейками ВПУ, которые разделены на две секции: 32 расположены в носовой части за главным орудием и 64 в средней части корабля. По сравнению с более ранними изображениями конструкция значительно прибавила в боевом «весе», демонстрируя увеличение количества ячеек ВПУ с 64 до 96.

Кроме ракетного вооружения, эсминец будет оснащен 127-мм пушкой, 25-мм зенитными установками Aselsan башенного типа и 35-мм системой ближнего боя Gokdeniz на корме, дополненной ракетным комплексом ПВО Levent компании Roketsan с 21 ЗУР.