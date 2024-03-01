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ТАСС

Специалисты ВНИИЭМ усовершенствовали радиолокационный комплекс для спутника "Метеор-М"

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ВНИИЭМ
"АО "Корпорация "ВНИИЭМ".
Источник изображения: mosregion.info

Как сообщил гендиректор корпорации Ильдар Халилюлин, на спутнике установлен комплекс оборудования для замеров радиационной обстановки

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Бортовой радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки (АФАР), установленный на спутнике "Метеор-М" №2-3, подтвердил все заложенные характеристики. Специалисты корпорации "ВНИИЭМ" (входит в Роскосмос) провели дальнейшую модернизацию этого комплекса, который 29 февраля отправится на орбиту в составе научной аппаратуры спутника "Метеор-М" №2-4, рассказал гендиректор ВНИИЭМ Ильдар Халилюлин.

"Мы вышли на совершенно новый качественный уровень по созданию таких систем, как радиолокационный комплекс на базе АФАР, подтвердили все характеристики, даже получили лучший результат, чем мы планировали, и несмотря на это, мы внесли ряд улучшений, которые позволят совершенно на новом уровне решать задачу получения радиолокационных изображений Северного морского пути", - сказал Халилюлин в рамках предстартовой трансляции.

Гендиректор добавил, что на спутнике также установлен комплекс оборудования для замеров радиационной обстановки - он изготовлен на полностью импортонезависимой компонентной базе. Кроме того, в дальнейшем "Метеоры-М" планируется производить серийно, они будут запускаться для восполнения имеющейся группировки.

Запущенный в июне "Метеор-М" №2-3 отличался от своих предшественников бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки. Это помогает обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.

В четверг на Восточном состоится пуск ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-4, 18 попутными космическими аппаратами. Старт ракеты-носителя с площадки 1С космодрома запланирован на 08:43 мск. Это будет первый в 2024 году пуск с Восточного. 

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