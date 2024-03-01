Штурмовики РФ накрыли личный состав ВСУ ракетами С-13 «Тулумбас»

Российские штурмовики Су-25 поразили скопления личного состава войск Украины 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас», сообщили 29 февраля в Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на донецком направлении», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

В Минобороны добавили, что удар наносился «неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 м». Все заданные цели спешно поражены, полет штурмовиков прошел штатно.

После выполнения боевых задач экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей, после чего вернулись на аэродром базирования.

С-13 «Тулумбас» — российская неуправляемая авиационная ракета для уничтожения самолетов в железобетонных укрытиях, техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных укрытиях.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские бомбардировщики, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного и Старомайорского на южнодонецком направлении. ВСУ потеряли в том числе до 155 военнослужащих, танк, автомобильную технику.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры штурмовых действий с участием военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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