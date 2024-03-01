ВВС Бельгии приняли последний самолет ВТА A-400M "Атлас"

ЦАМТО, 29 февраля. На авиабазе ВВС Бельгии Мельсбрук, где базируется 15-е транспортное авиакрыло, состоялась официальная церемония приемки последнего заказанного самолета ВТА А-400М.

В мероприятии приняли участие министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, министр обороны Люксембурга Юрико Бакес, директор OCCAR-EA Йоахим Зукер и другие официальные лица.

Церемония завершилось традиционным крещением самолета для официального ввода его в боевой состав совместного бельгийско-люксембургского флота.

MSN133 стал восьмым и последним самолетом, который компания Airbus Defense and Space поставила ВВС Бельгии и Люксембурга. Приемка самолета началась в ноябре 2023 года на предприятии Airbus в Севилье и завершилась 14 декабря 2023 года. Самолет совершил посадку в Бельгии 11 января 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, Бельгия в числе семи стран входящих в организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) в декабре 2001 года подписала соглашение на поставку 7 самолетов A-400M. Они предназначены для замены состоящих на вооружении с начала 1970-х годов C-130H "Геркулес". Проект закупки и последующей эксплуатации A-400M ВС Бельгии осуществляют совместно с ВС Люксембурга, которые приобрели один самолет.

ВВС Люксембурга получили свой самолет 7 октября 2020 года, а ВВС Бельгии первый A-400M был поставлен 22 декабря 2020 года. Шестой самолет был принят в мае 2022 года.

Заказанные Бельгией и Люксембургом A-400M входят в состав 20-й эскадрильи 15-го транспортного авиакрыла ВВС Бельгии, размещенного на авиабазе Мельсбрук. Начальная готовность подразделения к боевому применению была достигнута осенью 2021 года. Полной готовности к боевому применению планируется достичь к концу 2024 – началу 2025 года.