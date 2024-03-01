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Американский Starliner подготовили к полету с экипажем на МКС

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Космический корабль Starliner
Космический корабль Starliner.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Американский пилотируемый корабль Starliner подготовили к первому полету с экипажем на Международную космическую станцию (МКС), который должен состояться не ранее 22 апреля. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание отмечает, что за последний год инженерам корпорации Boeing и НАСА удалось решить две основные проблемы, связанные с кораблем.

Во-первых, обеспечивающая раскрытие трех парашютов Starliner система не отвечала требованиям безопасности, поскольку содержала легковоспламеняющуюся ленту. За год специалистам удалось удалить 1,3 километра этой ленты. Проведение работ потребовало разборки части корабля. В некоторых местах специалистам заменить ленту не удалось, поэтому на нее была наложена негорючая лента.

Во-вторых, была повышена прочность парашютной системы, успешные испытания которой завершились 9 января.

По данным ArsTechnica, убытки Boeing от программы Starliner составляют 1,4 миллиарда долларов.

В июле 2023 года общий убыток компании от программы корабля издание оценивало в 1,1 миллиарда долларов.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Ранее корабль стартовал дважды и без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

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